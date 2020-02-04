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  • В Японії "на карантин" закрили лайнер з 3500 пасажирами через підозру на борту симптомів коронавірусу
04 лютого 2020, вівторок, 15:33 7
Світ 2020-02-04T16:15:01+02:00
Українські Новини
В Японії "на карантин" закрили лайнер з 3500 пасажирами через підозру на борту симптомів коронавірусу

В Японії "на карантин" закрили лайнер з 3500 пасажирами через підозру на борту симптомів коронавірусу

Елизавета Кесельман
Порт, Японія, Круїзний лайнер, Затримання судна, Коронавірус, Підозра на коронавірус
Круїзне судно Diamond Princess.Скріншот: youtube/KyodoNews
Круїзне судно Diamond Princess.Скріншот: youtube/KyodoNews

В Японії, де раніше виявили коронавірус у людини, не відвідував Китай, затримали круїзний лайнер, на борту якого знаходилось 3500 чоловік через підозри симптомів коронавірусу. Про це передає агентство Kyodo.

Наголошується, що на лайнері Diamond Princess увечері 3 лютого, в японському порту Йокогама оголосили "стоянку", яка займе мінімум добу. Причиною стало стало повідомлення з Гонконгу, де у 80-річного чоловіка діагностували коронавірус. Він подорожував Diamond Princess з 20-го по 25 січня.

На даний момент на борту працює команда медиків. Відзначається, що 7 осіб поскаржилися на погане самопочуття.

Як повідомляли Українські Новини, в Гонконгу зафіксували першу смерть від коронавірусу 39-річного місцевого мешканця, який 21 січня поїхав у Ухань — епіцентр захворювання вірусом в Китаї, а надалі повернувся в Гонконг.

Також, що раніше в Римі шість тисяч пасажирів лайнера не випускали на берег через виявлення на борту симптоми коронавірусу.

А 29 січня, у Франції був підтверджений п'ятий випадок захворювання на коронавірус 2019-nCoV, яким по всьому світу захворіли вже більше 6 тисяч осіб.

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