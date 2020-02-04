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04 лютого 2020, вівторок, 15:05 161
Верховна Рада і партії 2020-02-04T16:15:02+02:00
Українські Новини
НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби. Якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї і

НАБУ перетворюється на інструмент політичної боротьби. Якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу всієї інституції, – нардеп Гончаренко

Ірина Дорофейчук
Олексій Гончаренко, Верховна Рада України, НАБУ, Артем Ситник
Олексій Гончаренко. Фото: dumskaya.net
Олексій Гончаренко. Фото: dumskaya.net

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що нещодавні скандали, пов'язані з діяльністю антикорупційних органів в Україні, свідчать про їхню політичну вмотивованість. Звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника має стати одним з перших кроків для зупинки деградації антикорупційних інституцій, вважає нардеп.

Про це Гончаренко заявив в своїй статті для інтернет-видання "Українська правда".

На його думку, політична вмотивованість дій антикорупційних органів може зруйнувати ці інституції.

"Концепція боротьби з корупцією через створення нових незалежних органів виглядає чудовою у теорії, проте на практиці у справу втручається політична культура та людський фактор, - написав нардеп. - З початком президентства Володимира Зеленського антикорупційні органи потрапили у низку скандалів. У грудні 2019 року за рішенням суду директор НАБУ Артем Ситник опинився у реєстрі корупціонерів. Він не задекларував свій коштовний відпочинок, який оплатили інші особи. Таким чином, головний антикорупційний орган наразі продовжує очолювати людина, яку прямо називають корупціонером".

Нардеп зазначив, що після того, як цей факт було оприлюднено, він написав лист на ім'я президента та голови парламенту з вимогою звільнити Артема Ситника та публічно закликав його піти з посади. У відповідь наступного дня НАБУ провело обшуки у будівлі опозиційного одеського телеканалу "Думская-ТБ", який належить його другові, що було помстою.

Нардеп Гончаренко нагадав, що у створення НАБУ вклали багато ресурсів як українських платників податків, так і зі сторони міжнародних партнерів. Натомість, за роки своєї діяльності НАБУ під незмінним керівництвом Артема Ситника не відзначилося значними результатами чи гучними викриттями топ-корупціонерів. "Зараз НАБУ перетворюється в інструмент політичної боротьби і без перезавантаження його роботи очікувати на реальні результати уже не доводиться. Риба гниє з голови, і якщо не замінити Ситника, існує загроза розвалу цілої інституції".

Гончаренко вважає таку ситуацію з антикорупційними органами тестом для Президента Зеленського. "Потрібно не допустити повної деградації антикорупційних інституцій, - пише депутат. - Вважаю, що першими важливими кроками мають стати звільнення з посади Артема Ситника і проведення прозорого конкурсу на главу і заступників ДБР. Не можна залишати на посадах людей, що підтвердили свою неефективність чи заангажованість".

Нагадаємо, що 13 грудня 2019 року Рівненський апеляційний суд не задовольнив апеляційну скаргу та залишив без змін постанову Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року відносно Ситника Артема Сергійовича про визнання його винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого ч.1 ст. 172-5 Кодекса України про адміністративні правопорушення. В результаті він був внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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