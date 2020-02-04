Грип в Україні: Запоріжжя закрило всі школи на карантин

В Україні багато шкіл продовжують закриватися на карантин у ряді областей. Запоріжжі з вівторка закрило всі школи на карантин через захворюваність школярів на грип і гострі респіраторно-вірусними інфекціями (ГРВІ). Про це повідомила прес-служба Запорізької міської ради, передають Українські Новини. Повідомляється, що за останній тиждень зафіксовано близько 5,9 тис. випадків захворювання на ГРВІ і грип, майже 70% хворих - діти. У 76 випадках підтверджено діагноз "грип". Також призупинено навчання у позашкільних навчальних закладах, міських дитячо-юнацьких спортивних школах, обмежено проведення культурно-масових заходів. Рішення про відновлення занять буде прийматися за результатами спостережень за захворюваністю серед учнів. Раніше Українські Новини писали про 7 найбільш поширених міфів про грип, які можуть нашкодити, а також про те, які принципи допоможуть уникнути нового смертельного коронавіруса, який вийшов за межі Китаю. Тим часом, в Україні масово закривають школи на карантин: список областей.