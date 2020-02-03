Рішучих дій Президента і парламенту для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі українці не побачать. Про це на Погоджувальній раді у Верховній Раді 3 лютого заявив Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, повідомляє портал zagittya.com.ua.

Політик звернув увагу на інтенсифікацію обстрілу на сході країни, внаслідок яких продовжують гинути люди.

"Ми не бачимо рішучих кроків ні з боку президента, ні з боку парламенту щодо мирного врегулювання конфлікту. У Опозиційної платформи - За життя є поетапний мирний план розв'язання конфлікту на сході України. Ми зареєстрували в парламенті пакет мирних законодавчих ініціатив і будемо наполягати на їх прийнятті. Потрібно зробити все для того, щоб наступний раунд переговорів у нормандському форматі відбувся у встановлені терміни і приніс Україні світ", - підкреслив політик.

Юрій Бойко також відзначив необхідність і важливість прямих переговорів.

"Наша позиція не змінилася: необхідні переговори з РФ і усіма сторонами конфлікту, в тому числі з представниками ОРДЛО, заради миру і спокою в державі. Ми абсолютно впевнені: у країні не буде ніякого розвитку, поки не буде припинено війну і не буде повернута стабільність", - сказав співголова Опозиційної платформи - За життя.