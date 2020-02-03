У Греції почали розслідувати можливе отруєння Шокіна ртуттю

Правоохоронні органи Греції проводять розслідування можливого отруєння ртуттю колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

Про це Українським Новинам повідомило джерело з оточення екс-генпрокурора.

"Він звернувся в правоохоронні органи у зв'язку щодо отруєнням. Правоохоронні органи проводять дії в рамках цього", - сказав він.

За його словами, Шокіна отруїли на території Греції.

Він зазначив, що поки результатів розслідування немає.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд переніс на 24 жовтня розгляд позову колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна про поновлення на посаді.

Тим часом, в вересні Шокін перебував в Україні та не коментує справу сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

У липні екс-генпрокурора Шокіна допитали у справі про вбивство Шеремета.

В 2017 році Шокін подав позов у Вищий адміністративний суд про поновлення на посаді у зв'язку з отриманням інформації про підкуп депутатів Верховної Ради, які голосували за схвалення звільнення його з посади.