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03 лютого 2020, понеділок, 10:27 16
Життя 2020-02-03T12:30:03+02:00
Українські Новини
Аншлаг біля моря: на вихідних в Одесі було по-літньому людно і тепло

Аншлаг біля моря: на вихідних в Одесі було по-літньому людно і тепло

Ярина Вацяк
Фоторепортаж, Море, Одеса, Погода, погода в Одесі

В той час, як американський бабак Філ передбачив ранню весну а бабак Тимко III передбачив настання тепла в середині березня, перші вихідні лютого порадували одеситів теплою і сонячною погодою. У неділю, 2 лютого, температура повітря сягала +15 градусів.

Біля моря утворився аншлаг, як влітку, пише "Пушкінська".

Місцеві жителі та гості Одеси масово прогулювалися біля узбережжя та в парках. Вільних місць на пляжі було небагато — наче в місто повернулося літо.

Тисячі людей робили селфі, годували чайок, не поспішаючи пили каву і нарікали на величезні юрби на пляжах.

Видання опублікувало фото, як виглядало узбережжі Одеси від Продмашу до Лузанівки при зимових +15 °С.

Толпы людей у моря в феврале. Фото:
Натовпи людей біля моря в лютому. Фото: "Пушкінська"
Зима на море. Фото:
Зима на морі. Фото: "Пушкінська"
Солнечные выходные в Одессе Фото:
Сонячні вихідні в Одесі Фото: "Пушкінська"
Прогулка в Одессе в феврале. Фото:
Прогулянка в Одесі в лютому. Фото: "Пушкінська"
Пляж в феврале Фото:
Пляж в лютому Фото: "Пушкінська"
Море в феврале Фото:
Море в лютому Фото: "Пушкінська"
Почти лето в феврале. Фото:
Майже літо в лютому. Фото: "Пушкінська"
Одесситы кормят чаек. Фото:
Одесити годують чайок. Фото: "Пушкінська"
Очередь за кофе. Фото:
Черга за кавою. Фото: "Пушкінська"
Побережье в феврале. Фото:
Узбережжя в лютому. Фото: "Пушкінська"
Аншлаг на улицах Одессы. Фото:
Аншлаг на вулицях Одеси. Фото: "Пушкінська"
Набережная в Одессе. Фото:
Набережна в Одесі. Фото: "Пушкінська"

Як повідомляли Українські Новини, синоптики повідомили, що у лютому будуть продовжуватися градусні гойдалки, проте серйозні морози малоймовірні. За даними Укргідрометцентру, в країні майже тиждень буде переважати дощ і мокрий сніг.

Також повідомлялося, що наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.

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