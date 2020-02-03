Аншлаг біля моря: на вихідних в Одесі було по-літньому людно і тепло

В той час, як американський бабак Філ передбачив ранню весну а бабак Тимко III передбачив настання тепла в середині березня, перші вихідні лютого порадували одеситів теплою і сонячною погодою. У неділю, 2 лютого, температура повітря сягала +15 градусів.

Біля моря утворився аншлаг, як влітку, пише "Пушкінська".

Місцеві жителі та гості Одеси масово прогулювалися біля узбережжя та в парках. Вільних місць на пляжі було небагато — наче в місто повернулося літо.

Тисячі людей робили селфі, годували чайок, не поспішаючи пили каву і нарікали на величезні юрби на пляжах.

Видання опублікувало фото, як виглядало узбережжі Одеси від Продмашу до Лузанівки при зимових +15 °С.