Аншлаг біля моря: на вихідних в Одесі було по-літньому людно і тепло

В той час, як американський бабак Філ передбачив ранню весну а бабак Тимко III передбачив настання тепла в середині березня, перші вихідні лютого порадували одеситів теплою і сонячною погодою. У неділю, 2 лютого, температура повітря сягала +15 градусів. Біля моря утворився аншлаг, як влітку, пише "Пушкінська". Місцеві жителі та гості Одеси масово прогулювалися біля узбережжя та в парках. Вільних місць на пляжі було небагато — наче в місто повернулося літо. Тисячі людей робили селфі, годували чайок, не поспішаючи пили каву і нарікали на величезні юрби на пляжах. Видання опублікувало фото, як виглядало узбережжі Одеси від Продмашу до Лузанівки при зимових +15 °С. [gallery-6107] Як повідомляли Українські Новини, синоптики повідомили, що у лютому будуть продовжуватися градусні гойдалки, проте серйозні морози малоймовірні. За даними Укргідрометцентру, в країні майже тиждень буде переважати дощ і мокрий сніг. Також повідомлялося, що наступні п'ять років з 2020 по 2024 року будуть найспекотнішими на планеті за весь час метеорологічних спостережень.