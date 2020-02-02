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02 лютого 2020, неділя, 17:38 3
Політика 2020-02-02T17:54:18+02:00
Українські Новини
Серед евакуйованих з Китаю німців виявили двох інфікованих коронавірусом

Серед евакуйованих з Китаю німців виявили двох інфікованих коронавірусом

Ярина Вацяк
Німеччина, коронавірус в Європі, Коронавірус в Німеччині, Коронавірус
Лабораторія. Фото: pixabay
Лабораторія. Фото: pixabay

Після повернення з міста Ухань в Китаї, який є епіцентром епідемії нового коронавірусу 2019-nCoV, двоє громадян Німеччини виявилися інфікованими хворобою. Тим часом, у Китаї збільшилася кількість загиблих від коронавірусу.

Про це в неділю, 2 лютого, повідомляється в спільному пресрелізі Німецького Червоного Хреста, військово-повітряних сил ФРН та округу Гермерсхайм, де евакуйовані знаходяться на карантині, пише DW.

"Ці особи сприйняли новину стримано й були ізольовані", - зазначається в повідомленні. Інфіковані були доставлені в університетську клініку Франкфурта-на-Майні у спеціально обладнаному для перевезення хворих на інфекційні хвороби транспортному засобі.

При цьому в пресрелізі заспокоюють, що для волонтерів та місцевого населення Гермерсхайма жодної загрози захворіти коронавірусом немає.

Евакуація до Німеччини літаком Бундесверу

Нагадаємо, що інфіковані особи прибули до Німеччини разом з іншими 124 людьми з китайського міста Ухань, де вперше було зафіксовано випадок захворювання людини на коронавірус 2019-nCoV і яке тепер стало епіцентром епідемії цієї недуги.

Усіх їх було евакуйовано до Німеччини літаком Бундесверу, який вилетів з Кельна у п'ятницю, 31 січня, і повернувся до ФРН вже наступного дня.

11 німців інфіковані коронавірусом

Разом з цими двома особами загальна кількість зафіксованих випадків інфікування німців новим коронавірусом 2019-nCoV досягла 11. Раніше міністерство охорони здоров'я Баварії повідомляло, що вже восьма людина на території цієї федеральної землі захворіла цією недугою.

Як і шість інших хворих на коронавірус баварців, це співробітник фірми, яка проводила семінар за участі громадянки Китаю. Вона була інфікована вірусом, однак відчула симптоми вже після повернення на батьківщину.

Також у суботу, 1 лютого, іспанське міністерство охорони здоров'я повідомило про випадок інфікування коронавірусом німецького туриста, який до цього мав контакт із хворою на недугу особою. Його було ізольовано у лікарні острова Гомера, що належить до Канарсього архіпелагу.

Як повідомляли Українські Новини, Москва не дала дозволу на дозаправку німецького літака з евакуйованими з Китаю громадянами.

Тим часом, були опубліковані знімки розмноження нового коронавірусу.

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