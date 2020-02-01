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01 лютого 2020, субота, 18:15 17
Суспільство 2020-02-01T20:33:11+02:00
Українські Новини
У березні закодують супутниковий сигнал ще у 10 українських каналів

У березні закодують супутниковий сигнал ще у 10 українських каналів

Таня Войтюк
Телебачення, канали, Супутникове ТБ, блокування телеканалів
Кодування каналів
Кодування каналів

Після того, як 28 січня більшість супутникових українських каналів зникло з безкоштовного доступу, через час ще 10 телеканалів, які не входять до медіагрупи, можуть найближчим часом закодувати супутниковий сигнал.

Про це повідомляє "Громадське".

У списку каналів виявилися MusicBox, Xsport, "Трофей", "Терра", "Наука", "Фауна", "Кус-кус", "36.6", "Дача" і "Епоха".

Так, генпродюсер MusicBox Сергій Кобель підтвердив виданню дату кодування — 1 березня. У пресслужбі Xsport повідомили, що вирішили кодувати сигнал і оголосять пізніше, коли саме це станеться.

Зі слів генпродюсера групи "Континент ТВ", куди входять "Трофей", "Терра", "Наука" і "Фауна", телеканали закодують найближчим часом.

Раніше Українські Новини опублікували список українських телеканалів, які закодують. У число потрапили 1+1, 2+2, ТЕТ, УНІАН ТБ, Плюсплюс, Бігуді, "Україна", НЛО ТБ, Індиго TV, СТБ, Новий канал, ICTV, М1 та ще декілька популярних каналів.

Також Українські Новини писали, що потрібно робити українцям, щоб не залишитись без улюблених передач.

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