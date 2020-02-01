На топ-менеджера "Мотор-Січ" відкрили кримінальну справу за розкрадання землі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розкрадання землі в Запоріжжі і серед фігурантів справи виявилися місцеві чиновники, в тому числі і топ-менеджер "Мотор-Січі" Олімпій Покатов.

Про це повідомляє Тelegram-канал "UN - сливи та груші".

За інформацією джерел у правоохоронних органах, справа за фактами підробки документів, а також розкрадання земель водного фонду в Запорізькій області вже знаходиться на стадії активного досудового розслідування.

Мова йде про протиправні дії Покатова та інших чиновників щодо Білозерського лиману, розташованого в Кам'янсько-Дніпровському районі Запорізької області. До слова, Білозерський лиман - це водосховище площею майже 1500 га, відноситься до масивних дніпровських водосховищ і має комплексне призначення.

Відповідно до матеріалів справи, 14 років тому Кам'янсько - Дніпровська райдержадміністрація передала цю водойму в оренду ПАТ "Запорізький рибокомбінат" разом з прилеглими до нього ставками, земельною ділянкою та гідротехнічними об'єктами. Всього було передано в оренду 1639,5 га. Договір оренди був розрахований на 10 років з правом продовження. Однак, згідно зі ст. 51 Водного кодексу України лиман не міг бути переданий в оренду.

Чиновники райдержадміністрації пішли на порушення законодавства. Або це було зроблено свідомо, або ж воно грунтувалося на виготовлені технічної документації із землеустрою, зробленої для "Запорізького рибокомбінату" в 2004 році. У цьому документі дана ділянка вказана відповідно до Українського класифікатора земель водогосподарського користування, як "шість водогосподарських підприємств".

Ймовірно, ці помилкові дані були внесені в документацію навмисне з метою подальшої передачі в оренду державного об'єкта комплексного призначення Білозерський лиман в обхід ст. 51 Водного кодексу України. Тобто, фактично відбулося протизаконна зміна і підробка цільового призначення використання Білозерського лиману. Таким чином, лиман перейшов під контроль "Запорізького рибокомбінату".

Варто зазначити, що рибокоминат є дочірньою компанією запорізького промислового гіганта "Мотор-Січ". Основний пакет акцій "Запорізького рибокомбінату" належить родині топ-менеджера "Мотор-Січ" Олімпія Покатова.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає пріоритетним збереження в Україні "Мотор-Січі".

Також раніше активісти закликали губернатора Запорізької області Туринка зупинити рейдерство в Запоріжжі.