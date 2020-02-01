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  • В Україні створюють власну систему тестування коронавірусу, - РНБО
01 лютого 2020, субота, 10:21 8
Політика 2020-02-01T13:15:01+02:00
Українські Новини
В Україні створюють власну систему тестування коронавірусу, - РНБО

В Україні створюють власну систему тестування коронавірусу, - РНБО

Надежда Комендантова
Олексій Данилов, РНБО, Коронавірус, коронавірус в Україні
Вакцинація. Фото: bnkomi.ru
Вакцинація. Фото: bnkomi.ru

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Україна займається розробкою власної системи тестування коронавіруса.

Про це Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Виступав наш учений. Він сказав не все. Насправді займаються розробкою тест-систем наших власних. Ми вже в середу маємо власну українську тест-систему", - заявив Данілов.

Він уточнив, що Китай 20 січня надав право усім бажаючим займатися створенням систем діагностики коронавіруса. Українська система почне працювати найближчим часом.

Як писали Українські Новини, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити план протиепідемічних заходів реагування на поширення нового виду коронавіруса (2019-nCoV).

Тим часом, 257 пасажирів, які прибули літаком з Китаю знаходяться під контролем фахівців з-за коронавіруса.

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