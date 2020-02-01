П'ять причин, чому необхідно їсти гранат

Гранат нормалізує травлення, підвищує гемоглобін, гранатові кісточки знижують тиск і омолоджують шкіру.

В Україні спостерігається збільшення рівня захворюваності на грип та ГРВІ. Для того, щоб організм протистояв хворобы, необхідно підвищувати імунітет. Гранат — один з джерел вітаміну С. Завдяки йому зміцнюється імунітет. Також цей фрукт має й інші корисні властивості. Про це йдеться в "Корисній програмі" на телеканалі "Інтер".

1. Нормалізує травлення

Гранат корисний для шлунково-кишкового тракту: він, як і всі кислі соки, стимулює виділення ферментів і прискорює травлення. Це низькокалорійний фрукт. У 100 грамах граната – всього 70 кілокалорій. Однак слід пам'ятати, що він підвищує апетит. Тому гранат краще вживати як аперитив за 5-10 хвилин до їжі. Тоді вага буде знижуватися без будь-яких побічних ефектів у вигляді депресії та низької працездатності.

Оптимальна добова норма споживання граната для дорослої людини — один плід на день або півсклянки свіжовичавленого соку. Сік можна розводити навпіл з водою. Особливо обережно слід вживати концентрований сік тим, у кого гастрит або проблеми з підшлунковою.

2. Підвищує гемоглобін

Гранат відомий як продукт, що поповнює запаси заліза в організмі. Якщо рівень гемоглобіну нижче норми, то людина відчуває нудоту, запаморочення, слабкість. Гранатовий сік лікарі часто призначають при анемії. Він містить легкозасвоюване залізо. Гранат відновлює клітини крові та забезпечує організм антиоксидантами, які виводять токсини, захищають еритроцити, переносять ферменти й амінокислоти.

3. Зміцнює серце

Антиоксиданти, що містяться в гранаті, також позитивно впливають на роботу серця та кровоносної системи. Вони знижують тиск, зміцнюють стінки судин і знижують рівень "поганого" холестерину. Це перешкоджає утворенню атеросклеротичних бляшок.

4. Гранатові кісточки знижують тиск і омолоджують шкіру

Перемелені кісточки граната допоможуть зняти головний біль і знизити високий тиск. Із зерен граната роблять сік і ефірні масла, які застосовують в косметології. Завдяки жиророзчинним вітамінам F і E відбувається омолодження шкіри й оновлення клітин. Також не варто забувати про корисні властивості перегородок граната. Висушені перегородки додають в чай. Такий напій має заспокійливу дію та допомагає впоратися з безсонням.

5. Гранатовий сік зміцнює імунітет

У гранатовому соку більше антиоксидантів, ніж у червоному вині, зеленому чаї та інших овочевих або фруктових соках. Сік граната також багатий на вітамін С, завдяки чому зміцнює імунітет і сповільнює процес старіння організму. Правда, вітамін С може розщеплюватися при пастеризації. Тому, щоб отримати більше користі, віддавайте перевагу свіжовичавленому гранатовому соку.

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