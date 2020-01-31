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31 січня 2020, пʼятниця, 14:48 7 Документ
Президент 2020-01-31T16:15:02+02:00
Українські Новини
ДУС ані копійки не витратило на "робочий" різдвяний візит Зеленського Оман та навіть літак не посилало

ДУС ані копійки не витратило на "робочий" різдвяний візит Зеленського Оман та навіть літак не посилало

Петро Стуженко
ДУС, Оман, Президент України, Володимир Зеленський
Володимир Зеленський і Юсуф бін Аляві бін Абдалла. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський і Юсуф бін Аляві бін Абдалла. Фото: president.gov.ua

Державне управління справами (ДУС) при Президенті України повідомило, що не здійснювало оплату витрат, що пов'язані з перебуванням Володимира Зеленського в Омані в січні 2020 року, та не забезпечувало перевезення літаками Державного авіаційного підприємства "Україна".

Про це йдеться у відповіді ДУС на інформаційний запит Українських Новин.

"Державне управління справами не здійснювало оплату витрат, пов'язаних з перебуванням Президента України Зеленського В.О. в Омані в січні 2020 року, та не забезпечувало організацію перевезення повітряними суднами Державного авіаційного підприємства України", - вказано у документі.

Дус не фінансувала візит Зеленського в Оман. Фото: ukranews.comДУС не фінансувало візит Зеленського до Оману. Фото: ukranews.com

Відповідь Держуправсправами про візит Зеленскогов Оман. Фото: ukranews.comВідповідь ДУС про візит Зеленського до Оману. Фото: ukranews.com

ДУС проінформувало, що забезпечення діяльності Президента України здійснюється за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформатично-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України" (КПКВК 0301010).

Нагадаємо, 5 січня засоби масової інформації повідомили, що Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані. Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу Маскату (столиці країни), проживаючи в 5-зірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Після згаданої публікації в ЗМІ Офіс Президента (ОПУ) заявив, що Зеленський прибув до Оману за власний рахунок для зустрічей із владою на найвищому рівні. А також опублікував фотографії зустрічі Зеленського з міністром закордонних справ Оману Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

Зустріч Володимира Зеленського представниками влади в Омані. Фото: president.gov.ua Зустріч Володимира Зеленського з представниками влади в Омані. Фото: president.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, 28 січня в Офісі Президента повідомили про інтенсивні закордонні візити Зеленського. Однак ОПУ інформацією про поїздку Президента до Оману не володіє.

Візит Президента Зеленського до Оману викликав розбіжності та бурхливу реакцію українського суспільства в соціальних мережах.

Джерело : Українські новини
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