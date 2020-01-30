У Харкові штормовий вітер повалив дерева в трьох районах

Вночі в Харкові спостерігався ураганний вітер, який повалив дерева в трьох районах міста. Про це в четвер, 30 січня повідомляє прес-служба ДСНС. Так, минулої ночі рятувальники тричі виїжджали для розпилювання та прибирання повалених дерев. зокрема, в Московському проспекті впав стовбур блокував рух трамваїв, а в Київському районі впало дерево на вулиці Сумській пробив лобове скло автомобіля Mitsubishi. На Великий Панасовской дерево впало на трамвайні дроти і заблокувала рух транспорту: комунальникам довелося ремонтувати контактну мережу. До ранку були розпиляні і вивезені практично всі повалені дерева. Наслідки негоди в Харкові. Фото: kh.dsns.gov.ua Як повідомляли "Українські Новини", у деяких регіонах України 29 і 31 січня прогнозують значне погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження. Арктичних морозів протистоїть атлантичний циклон: синоптик дав прогноз на початок лютого.