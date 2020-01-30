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  • У Харкові штормовий вітер повалив дерева в трьох районах
30 січня 2020, четвер, 13:34 5
Події 2020-01-30T18:45:04+02:00
Українські Новини
У Харкові штормовий вітер повалив дерева в трьох районах

У Харкові штормовий вітер повалив дерева в трьох районах

Ольга Фандорина
Повалене дерево. Фото: kh.dsns.gov.ua
Повалене дерево. Фото: kh.dsns.gov.ua

Вночі в Харкові спостерігався ураганний вітер, який повалив дерева в трьох районах міста. Про це в четвер, 30 січня повідомляє прес-служба ДСНС.

Так, минулої ночі рятувальники тричі виїжджали для розпилювання та прибирання повалених дерев.

зокрема, в Московському проспекті впав стовбур блокував рух трамваїв, а в Київському районі впало дерево на вулиці Сумській пробив лобове скло автомобіля Mitsubishi.

На Великий Панасовской дерево впало на трамвайні дроти і заблокувала рух транспорту: комунальникам довелося ремонтувати контактну мережу.

До ранку були розпиляні і вивезені практично всі повалені дерева.

Наслідки негоди в Харкові. Фото: kh.dsns.gov.uaНаслідки негоди в Харкові. Фото: kh.dsns.gov.ua

Як повідомляли "Українські Новини", у деяких регіонах України 29 і 31 січня прогнозують значне погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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