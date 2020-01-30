Директор державного аеропорту "Бориспіль" отримав в січні майже півмільйона гривень зарплати

Директор державного аеропорту "Бориспіль" отримав в січні майже півмільйона гривень зарплати

В той час як "Укрзалізниця" засекретила зарплату свого начальника Євгена Кравцова, генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 489,1 тис. гривень зарплати в січні.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

зокрема, 16 січня Рябікін отримав 255 693 гривні зарплати за основним місцем роботи - аеропорт "Бориспіль".

Також 21 січня Рябікін задекларував отримання ще 233 400 гривень зарплати на тому ж підприємстві.

При цьому в декларації не вказано період, за який була отримана зарплата.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський обіцяв дати шанс уряду Олексія Гончарука, який 17 січня заявив про відставку.

Тим часом керівники трьох державних підприємств отримують зарплату більшу, ніж у президента США Дональда Трампа. А зарплати в Офісі Президента виявилися перед новим роком меншими, ніж у чиновників Кабміну.