підписатися на розсилку
24.65 25
27 27.45
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Директор державного аеропорту "Бориспіль" отримав в січні майже півмільйона гривень зарплати
30 січня 2020, четвер, 12:41 11
Економіка 2020-01-30T12:56:10+02:00
Українські Новини
Директор державного аеропорту "Бориспіль" отримав в січні майже півмільйона гривень зарплати

Директор державного аеропорту "Бориспіль" отримав в січні майже півмільйона гривень зарплати

Елена Литвин
Зарплата, аеропорт
Аеропорт Бориспіль. Фото: kbp.аего
Аеропорт Бориспіль. Фото: kbp.аего

Директор державного аеропорту "Бориспіль" отримав в січні майже півмільйона гривень зарплати

В той час як "Укрзалізниця" засекретила зарплату свого начальника Євгена Кравцова, генеральний директор міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін задекларував 489,1 тис. гривень зарплати в січні.

Про це свідчать дані його декларації, передають Українські Новини.

зокрема, 16 січня Рябікін отримав 255 693 гривні зарплати за основним місцем роботи - аеропорт "Бориспіль".

Також 21 січня Рябікін задекларував отримання ще 233 400 гривень зарплати на тому ж підприємстві.

При цьому в декларації не вказано період, за який була отримана зарплата.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський обіцяв дати шанс уряду Олексія Гончарука, який 17 січня заявив про відставку.

Тим часом керівники трьох державних підприємств отримують зарплату більшу, ніж у президента США Дональда Трампа. А зарплати в Офісі Президента виявилися перед новим роком меншими, ніж у чиновників Кабміну.

Більше новин про: Зарплата аеропорт "Бориспіль" зарплати чиновників Павло Рябікін

Директор державного аеропорту "Бориспіль" отримав в січні майже півмільйона гривень зарплати
Невідомі підпалили автомобіль журналістки у Львові
Новини
Основними рушіями реформ українці вважають Зеленського та уряд, – опитування 13:17
Суд розгляне законність призначення заступників ДБР 13:15
На Донбасі внаслідок обстрілів поранений військовий 12:57
Нацполіція перевіряє скандальну рекламу бізнесмена про партнерство з Росією в Києві 12:47
Директор державного аеропорту "Бориспіль" отримав в січні майже півмільйона гривень зарплати 12:41
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Основними рушіями реформ українці вважають Зеленського та уряд, – опитування 13:17
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Падіння електроопор у Львові. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук
У Львові дві електроопори впали на дорогу, пошкодивши тролейбус і автомобіль 16:42
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
більше новин
Україна ввела безвіз для британців на рік
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok