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30 січня 2020, четвер, 11:44 53
Кабмін 2020-01-30T12:02:33+02:00
Українські Новини
Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість

Міністр Соколовська, в якої зарплата 200 тисяч гривень, дорікнула українцям небажанням збирати на старість

Ярина Вацяк
Юлія Соколовська, накопичення, пенсійна реформа, пенсія
Юлія Соколовська. Фото: kmu.gov.ua
Юлія Соколовська. Фото: kmu.gov.ua

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, яка отримала за грудень 217 тис. гривень зарплати, заявляє, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде, і закликала людей самостійно збирати гроші на старість.

Про це Соколовська сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи буде накопичувальна пенсійна система вводитися в Україні найближчим часом.

"У короткостроковій перспективі навряд чи. У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань. Взагалі дослідження за накопичувальною системою показують, що очікування людей щодо цієї системи занадто великі, люди не до кінця розуміють, скільки це буде коштів", - повідомила вона.

За словами міністра, для запровадження накопичувальної системи спочатку потрібно створити її дизайн, а саме: хто буде платити внески, скільки вони будуть відсотків, зробити актуарні розрахунки, чи буде це вигідно людині.

"Плюс накопичення - це довгі гроші, тобто заощадження. Зазвичай це працює так, що кошти інвестуються, а значить, має бути ринок, куди можна інвестувати. На сьогодні в Україні такого ринку фактично немає. Ви знаєте, що був прийнятий законопроект про "спліті" - в ньому також є питання регулювання недержавних пенсійних фондів, Комісії з цінних паперів фондового ринку. Це перші кроки, про які можна сказати, що якщо будемо рухатися в цьому напрямку ефективно, то за якийсь період часу зможемо ввести накопичувальну систему", - додала вона.

Соколовська також зазначила, що необхідно подивитися на досвід інших країн, щоб переймати тільки кращі практики.

"Я скажу таку річ - нам сьогодні нічого не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо. Це насправді людська природа. Тому стимулювати людей накопичувати - це один з виходів. Але було б добре, якби люди розуміли і думали про старості заздалегідь", - вважає міністр.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Соколовська задекларувала квартири в Києві та Вінницькій області та 1,2 млн гривень доходів.

В той час, як в Україні поступово підвищуватимуть пенсійний вік, в 2020 році бюджет Пенсійного фонду України збільшиться до 448,6 млрд грн, що, без урахування витрат на субсидії в минулому році, означає збільшення витрат на пенсійне забезпечення всього лише на 13%. З таким бюджетом говорити про істотне збільшення пенсій неможливо.

 

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