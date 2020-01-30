Посилення "Нашого краю" головою Сумської облради – сигнал від місцевих еліт про початок виборів, – Карасьов

Регіональні еліти почали активно готуватися до осінніх місцевих виборів, щоб вже зараз зайняти місце у потрібному партійному потягу. Про це написав на своїй сторінці уФейсбук політолог Вадим Карасьов.

За його словами, регіональні еліти активно готуються до місцевих виборів.

"Регіональні еліти почали активно готуватися до осінніх місцевих виборів, щоб вже зараз зайняти місце у потрібному партійному потягу. На одному прикладі покажу, чим вони керуються. Вчора на Сумщині обласну організацію партії "Наш край" очолив глава облради Володимир Токар. На партійній палітрі в облраді, вважаю, з’явиться нова група "Нашого краю". Посилення "Нашого краю" на Сумщині головою облради – сигнал від регіональних еліт, що місцеві вибори почалися", – написав Карасьов.

Експерт зазначив, що "Наш край" – не парламентська партія, але сьогодні до нього йдуть голови облрад, мери та інші представники місцевих еліт.

"Чому ж вони заходять у подібні проекти? Місцеві еліти добре розуміють ситуацію на місцях та орієнтуються на результати виборів в ОТГ. Дивимося на попередні результати перегонів в ОТГ. Лідери: "Слуга народу", "Батьківщина", "Наш край". З ким простіше домовитися? Питання риторичне. Тим більше, що за моєю інформацією "Наш край" став самостійною партією та не залежить ані від олігархів, ані від будь-яких структур. В цьому плані елітам буде легше знайти спільну мову з партією", – повідомив Карасьов.

Також, наголосив політолог, за партіями подібними "Нашому краю" немає негативного шлейфу.

"У "Нашого краю" взагалі хурал із співголів – немає одного лідера. А, отже, нема кому акумулювати негатив. Чого не можна сказати, наприклад, про ту ж "Батьківщині", – вважає Карасьов.

Окрім цього, пише експерт, у "Нашого краю" дуже зручна для місцевих виборів ідеологія.

"Прості та зрозумілі роботяги з регіонів проти київських політиканів», «господарники, які знають та вирішують місцеві проблеми". Підходить для місцевих еліт будь-якого регіону України", –підсумував Карасьов.

Як повідомлялося вчора, голова Сумської обласної ради Володимир Токар очолив організацію партії "Наш край" в області.

За результатами виборів в об’єднаних територіальних громадах минулого року "Наш край" закріпився у трійці лідерів. На сьогодні партію "Наш край" представляють 3745 депутатів у місцевих радах та 82 міських, селищних і сільських голови.