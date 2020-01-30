У Кабміні стверджують, що Гончаруку вдалося з'їздити в Давос лише за 17 тис. грн

Прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку вдалося здійснити робочий візит на Всесвітній економічний форум в Давосі (Швейцарська Конфедерація), витративши на це лише 17,9 тис. грн або 650 євро за діючим курсом.

Така цифра міститься у відповіді Кабміну на інформаційний запит Українських Новин.

"Витрати на забезпечення робочого візиту Прем'єр-міністра України О.Гончарука до Швейцарської Конфедерації склали 17912,13 гривень", - йдеться у відповіді.

Також у відповіді не уточнюється, чи здійснював Гончарук робочий візит до Швейцарії самостійно, або він був включений в протокольний склад делегації на чолі з Президентом України.

Вказаної суми навіть теоретично не може вистачити на оплату авіаперельоту Київ-Цюріх-Київ і транспортні витрати в Швейцарії. При існуючих розцінках під час проведення в Давосі ВЕФ в цю суму можуть вкластися відрядження (добові) прем'єр-міністра за два робочих дні і ніч проживання в стандартному номері готелю не в самому Давосі, а де-небудь в прилеглих до нього населених пунктах.

В такому випадку, Гончарук мав здійснювати переліт до Швейцарії на літерному борту з делегацією Президента України, а також безкоштовно користуватися в Швейцарії автотранспортом Посольства України в Швейцарській Конфедерації (Берн) або Представництва України при органах ООН (Женева).

У той же час, при зазначеній сумі витрат Гончарука в Швейцарії не супроводжував не тільки ніхто з членів делегації, а й жоден з прикріплених співробітників Управління державної охорони, що неможливо в принципі, з огляду на статус Прем'єр-міністра як особи, що охороняється.