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30 січня 2020, четвер, 11:53 17 Документ
Кабмін 2020-01-30T13:15:02+02:00
Українські Новини
У Кабміні стверджують, що Гончаруку вдалося з'їздити в Давос лише за 17 тис. грн

У Кабміні стверджують, що Гончаруку вдалося з'їздити в Давос лише за 17 тис. грн

Ірина Дорофейчук
Кабмін, Кабінет Міністрів України, Давоський форум, Давос, Інформаційний запит, Олексій Гончарук, Кабмин
Олексій Гончарук, Давос-2020. Фото: antikor.com.ua
Олексій Гончарук, Давос-2020. Фото: antikor.com.ua

Прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку вдалося здійснити робочий візит на Всесвітній економічний форум в Давосі (Швейцарська Конфедерація), витративши на це лише 17,9 тис. грн або 650 євро за діючим курсом.

Така цифра міститься у відповіді Кабміну на інформаційний запит Українських Новин.

"Витрати на забезпечення робочого візиту Прем'єр-міністра України О.Гончарука до Швейцарської Конфедерації склали 17912,13 гривень", - йдеться у відповіді.

Також у відповіді не уточнюється, чи здійснював Гончарук робочий візит до Швейцарії самостійно, або він був включений в протокольний склад делегації на чолі з Президентом України.

Вказаної суми навіть теоретично не може вистачити на оплату авіаперельоту Київ-Цюріх-Київ і транспортні витрати в Швейцарії. При існуючих розцінках під час проведення в Давосі ВЕФ в цю суму можуть вкластися відрядження (добові) прем'єр-міністра за два робочих дні і ніч проживання в стандартному номері готелю не в самому Давосі, а де-небудь в прилеглих до нього населених пунктах.

В такому випадку, Гончарук мав здійснювати переліт до Швейцарії на літерному борту з делегацією Президента України, а також безкоштовно користуватися в Швейцарії автотранспортом Посольства України в Швейцарській Конфедерації (Берн) або Представництва України при органах ООН (Женева).

У той же час, при зазначеній сумі витрат Гончарука в Швейцарії не супроводжував не тільки ніхто з членів делегації, а й жоден з прикріплених співробітників Управління державної охорони, що неможливо в принципі, з огляду на статус Прем'єр-міністра як особи, що охороняється.

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