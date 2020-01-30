Ринок азартних ігор намагаються легалізувати виключно під власника "Парі Матч" Швіндлермана, - ЗМІ

За законопроектом про легалізацію азартних ігор в Україні, прийнятому в першому читанні 16 січня, стоїть гральний магнат, власник букмекерської контори "Парі Матч" Едуард Швіндлерман. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому виданням "Апостроф".

"Швіндлерман є основним бенефіціаром прийняття законопроекту про легалізацію азартних ігор в Україні. Для цього йому знадобилося корумпувати представників влади, залучити лобістів родом з кримінального світу. І спробувати повністю підім'яти під себе ігровий бізнес в країні", - йдеться в статті.

Як зазначає автор матеріалу, на сьогодні "Парі Матч" володіє ліцензіями на букмекерську діяльність в Республіці Білорусь (ТОВ "Статускво", Грузії (ТОВ "Рінгбет") і Росії (ТОВ "Бетрінг"). І згідно з тими ж відкритими джерелами, абсолютно спокійно працює в ДНР.

"Компанія Швіндлермана успішно розвиває свій бізнес на окупованих територіях, зокрема в Донецьку. І, поза сумнівами, відстібає частку терористам, які керують невизнаними республіками. Ця інформація корисна для розуміння того, що на сьогоднішній день людина, яка намагається захопити гральну галузь в Україні, підгодовує сепаратистів, які практично щодня вбивають українських солдатів на фронті", - підкреслюється в статті.

Журналісти відзначають, що після заборони азартних ігор Швіндлерман заявляв, що компанія пішла з українського ринку і не має ніякого відношення до сайту www.parimatch.com. Хоча весь цей час "Парі Матч" нарощував оберти і своїми мережами обплутував країну. Більш того, спробував відбілити свій незаконний ігровий бізнес вливанням грошей в спортивні турніри. Так, букмекерська контора Швіндлермана в невизначеному статусі виступає спонсором ряду спортивних структур, серед яких футбольна Прем'єр-ліга і Федерація хокею України.

У статті цитується зміст постанови Печерського районного суду після проведеного 15 жовтня 2015 року обшуку за місцем проживання одного із засновників букмекерської контори: "Під час обшуків були виявлені документи, предмети та речі, які свідчать про організацію та проведення азартних ігор під логотипом "Парі Матч" в мережі інтернет". Тоді ж Генпрокуратурою було порушено справу проти "Парі Матч". За даними слідства, група зловмисників організувала схему виведення коштів, що проходять через букмекерську контору, в Росію. Для відмивання використовувався рахунок в одному з банків, а щодобовий потік слідчі оцінювали в суму близько 20 млн гривень. Загальний обсяг відмитих коштів - 350 млн доларів на рік.

"Таким чином, однією рукою Швіндлерман нібито спонсорує український спорт, а іншою - виводить сотні мільйонів в Росію і прекрасно себе почуває у стосунках з терористами на окупованому Сході", - зазначають журналісти.

Раніше ЗМІ неодноразово заявляли, що законопроєкт про легалізацію азартних ігор лобіюють букмекери, які працюють в ДНР і Росії.