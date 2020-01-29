Ярославський на 215-річчя харківського університету передав привітання від Джека Ма

Сьогодні найстаріший і один з найкращих українських внз відповідно The Times HigherEducation World University Rankings-2020 – Харківський національний університет ім. Каразіна – відзначав своє 215-річчя.

На урочистій Асамблеї вчених рад, що відбулася в університеті були присутні викладачі та студенти-"каразинці", а також почесні гості - ректор внз і представники вітчизняної та зарубіжної академічної науки.

Український бізнес представляв Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, кандидат технічних наук, почесний доктор і меценат харківського університету. У своїй вітальній промові він сказав, що готовий і далі "витрачатися на вирішення завдань вузу". Та передав вітання від Джека Ма, засновника культової китайської компанії Alibaba, разом з яким в кінці минулого року побував в стінах внз.

Ярославський згадав душевний прийом, коли бізнесменів "ледь не розібрали на сувеніри" і сказав, що "тепер у нас є величезне серце нашого друга в Китаї". Нагадаємо, що в оприлюдненому прес-службою університету офіційному вітальному листі Джека Ма сказано: "Мені пощастило відвідати Ваш чудовий університет, про який залишилися лише приємні спогади". Харківський національний університет досяг значних результатів у галузі природничих, економічних і гуманітарних наук".

Як відомо, Олександр Ярославський, входить до складу наглядової ради Харківського національного університету ім. Каразіна і традиційно підтримує цей вуз. Іінвестиційна група DCH, що належить йому, (у т. ч. входить до її складу легендарний Харківський тракторний завод - ХТЗ) підписали меморандум про стратегічне партнерство з ХНУ. Завдяки бізнесменові студенти, аспіранти та викладачі університету ім. Каразіна єдиними в Україні отримали можливість користуватися базою електронних публікацій самого відомого в світі університетського видавництва Oxford University Press. Крім того, на території ХНУ завдяки виділеному Ярославським фінансуванню встановлені пам'ятники видатним історичним діячам, доля яких пов'язана з вузом лауреатам Нобелівської премії Іллі Мечникову, Леву Ландау і Саймону Кузнецю і класику української літератури Петру Гулаку-Артемовському.