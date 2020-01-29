"Соросята" почали масштабну операцію проти Рабиновича та ОПЗЖ за землю і тарифи, – блогер

Американський мільярдер Джордж Сорос та голова правління Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Андрій Коболєв почали масштабну чорну медіакампанію з метою помститися народному депутату, співголові парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Вадиму Рабіновичу за критику з питань продажу землі та підвищення комунальних тарифів.

Про це заявила журналіст та блогер Олена Маркосян на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Проти Вадима Рабіновича та "Опозиційної платформи - За життя" розгорнулася масштабна брудна медійна кампанія, що організована соросовськими фондами і підконтрольними ними ЗМІ. А я ось лише подумала, що наші ЗМІ підозріло мовчать про ОПЗЖ, зокрема – про активізації їх роботи в тому числі й на міжнародному міжпарламентському рівні. Що ж, тепер бачимо, що не мовчать... Не далі як вчора, 28 січня, громадська організація VoxUkraine видала такий собі "рейтинг" найбільших "брехунів" України. І на перших трьох позиціях у ньому виявилися представники ОПЗЖ. Причому як завжди в таких випадках – назвати назвали, бірочки розвісили, обґрунтувати забули", – написала Маркосян.

Фото: voxukraine.org

Маркосян зазначила, що VoxUkraine спонсорується на гроші фондів Сороса, таких як "Ренесанс", а також близьких до Соросу людей.

"Це Томаш Фіала, Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Владислав Рашкован, який обіймає посаду заступника виконавчого директора МВФ, а також Девід Браун (він же – керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія) та інші. Звичайно, цю інформаційну хвилю відразу ж підхопили видання, що належить тому ж Фіалі та афілійовані з Соросом", – підкреслила блогер.

На її думку, на тлі зусиль ОПЗЖ щодо встановлення миру в Україні та створення для цього міжпарламентського об'єднання країн нормандської четвірки, це виглядає "дрібно й негідно".

"Але тим не менш, медіакампанія з дискредитації Рабіновича та ОПЗЖ стартувала і хто її ініціював, очевидно. Як очевидні й її причини. Досить глянути виступи та публікації Рабіновича в Facebook, щоб переконатися, що він послідовно виступає проти захоплення України Соросом, продажу землі, підвищення тарифів та інших кричущих антинародних речей, які просувають люди Сороса в сьогоднішньої влади. Цікаво також, що в цькуванні Рабиновича беруть участь ТОПи "Нафтогазу" Коболєв та Вітренко – люди, які влаштували тарифний геноцид в Україні, привласнили собі 50 млн доларів в якості премій, фактично вкравши їх у народу, а тепер платять ці гроші соросівським організаціям в помсту за критику та принципову позицію", – констатувала Олена Маркосян.