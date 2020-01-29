підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 січня 2020, середа, 13:19 147
Верховна Рада і партії 2020-01-29T14:15:02+02:00
Українські Новини
"Соросята" почали масштабну операцію проти Рабиновича та ОПЗЖ за землю і тарифи, – блогер

"Соросята" почали масштабну операцію проти Рабиновича та ОПЗЖ за землю і тарифи, – блогер

Сергій Паламаренко
Олена Маркосян, Джордж Сорос, VoxUkraine, Андрій Коболєв, Нафтогаз України, ОПЗЖ, Вадим Рабінович
Вадим Рабінович. Фото: прес-служба ОПЗЖ
Вадим Рабінович. Фото: прес-служба ОПЗЖ

Американський мільярдер Джордж Сорос та голова правління Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Андрій Коболєв почали масштабну чорну медіакампанію з метою помститися народному депутату, співголові парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Вадиму Рабіновичу за критику з питань продажу землі та підвищення комунальних тарифів.

Про це заявила журналіст та блогер Олена Маркосян на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Проти Вадима Рабіновича та "Опозиційної платформи - За життя" розгорнулася масштабна брудна медійна кампанія, що організована соросовськими фондами і підконтрольними ними ЗМІ. А я ось лише подумала, що наші ЗМІ підозріло мовчать про ОПЗЖ, зокрема – про активізації їх роботи в тому числі й на міжнародному міжпарламентському рівні. Що ж, тепер бачимо, що не мовчать... Не далі як вчора, 28 січня, громадська організація VoxUkraine видала такий собі "рейтинг" найбільших "брехунів" України. І на перших трьох позиціях у ньому виявилися представники ОПЗЖ. Причому як завжди в таких випадках – назвати назвали, бірочки розвісили, обґрунтувати забули", – написала Маркосян.

Фото: voxukraine.orgФото: voxukraine.org

Маркосян зазначила, що VoxUkraine спонсорується на гроші фондів Сороса, таких як "Ренесанс", а також близьких до Соросу людей.

"Це Томаш Фіала, Андрій Коболєв, Юрій Вітренко, Владислав Рашкован, який обіймає посаду заступника виконавчого директора МВФ, а також Девід Браун (він же – керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія) та інші. Звичайно, цю інформаційну хвилю відразу ж підхопили видання, що належить тому ж Фіалі та афілійовані з Соросом", – підкреслила блогер.

На її думку, на тлі зусиль ОПЗЖ щодо встановлення миру в Україні та створення для цього міжпарламентського об'єднання країн нормандської четвірки, це виглядає "дрібно й негідно".

"Але тим не менш, медіакампанія з дискредитації Рабіновича та ОПЗЖ стартувала і хто її ініціював, очевидно. Як очевидні й її причини. Досить глянути виступи та публікації Рабіновича в Facebook, щоб переконатися, що він послідовно виступає проти захоплення України Соросом, продажу землі, підвищення тарифів та інших кричущих антинародних речей, які просувають люди Сороса в сьогоднішньої влади. Цікаво також, що в цькуванні Рабиновича беруть участь ТОПи "Нафтогазу" Коболєв та Вітренко – люди, які влаштували тарифний геноцид в Україні, привласнили собі 50 млн доларів в якості премій, фактично вкравши їх у народу, а тепер платять ці гроші соросівським організаціям в помсту за критику та принципову позицію", – констатувала Олена Маркосян.

Більше новин про: Олена Маркосян Джордж Сорос VoxUkraine Андрій Коболєв Нафтогаз України ОПЗЖ Вадим Рабінович

Джуліані оголосив, що 4 посла США в Україні були с...
У Зеленського обвинуватили VoxCheck у брехні...
Зеркаль стала радником Коболєва...
Зеленський оголосив, що гроші від "Газпрому" вже н...
Зеленський за регіональними поїздками не поступається Порошенку
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень
Новини
Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці" 13:50
"Нафтогаз" знизив на лютий ціни на газ для промспоживачів 13:43
Дубілет розповів, що Кабмін продовжить рахувати українців в лютому і березні 13:40
На Сумщині "Наш край" очолив голова облради Володимир Токар 13:35
"Соросята" почали масштабну операцію проти Рабиновича та ОПЗЖ за землю і тарифи, – блогер 13:19
більше новин
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV 21:45
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
більше новин
Зеркаль стала радником Коболєва
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok