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30 січня 2020, четвер, 07:07 17 Документ
Верховна Рада і партії 2020-01-30T08:45:01+02:00
Українські Новини
До депутатства нинішня глава делегації України в ПАРЄ Ясько декларувала заробітки на рівні 7 тис грн на місяць

До депутатства нинішня глава делегації України в ПАРЄ Ясько декларувала заробітки на рівні 7 тис грн на місяць

Павло Твердохліб
ПАРЄ, Парламентська асамблея Ради Європи, Єлизавета Ясько, Верховна Рада України, декларація про доходи
Єлизавета Ясько Фото: Facebook
Єлизавета Ясько Фото: Facebook

До отримання мандата народного депутата нинішня глава делегації України в ПАРЄ Єлизавета Ясько жила з доходів від надання послуг іноземним компаніям і громадянам, які становили близько 7 тис грн в місяць. Такі дані наводяться в декларації нинішнього нардепа за 2018 рік.

Так, за весь 2018 рік Ясько отримала доходи за надання послуг іноземному громадянину Картер Трейсі Катаріні в розмірі 34,7 тис грн, а також доходи за надання послуг британській компанії з виробництва документальних фільмів Кловер Фільмс в розмірі 50,8 тис грн. Таким чином, її сумарний річний заробіток склав 85,5 тис грн, що становить трохи більше 7 тис грн в місяць.

Окрім того, Ясько отримала відсотки зі свого депозиту в Приватбанку в розмірі 4,6 тис грн, "додаткове благо" (судячи з усього - цінний подарунок) від ТОВ "Оксфорд Біолабс Україна" вартістю в 0,7 тис грн, а також компенсацію вартості авіаквитків від швейцарського фонду Fondation CAUX - Initiatives et Changement.

Інші джерела доходів, а також наявність членів сім'ї з якими ведеться спільна господарська діяльність, в декларації Ясько відсутні.

При цьому, Ясько задекларувала квартиру в Ворзелі площею 38 кв метрів. Зобов'язання перед закритим венчурним інвестиційним фондом в 2 мільйони гривень. А також наявність на депозитах і банківських рахунках 6700 доларів, 665 євро та 20,1 тис грн.

29-річна Єлизавета Ясько закінчила Філософський факультет Київського національного університету, під час навчання за програмою обміну навчалася в Московському державному університеті. Пізніше за сприяння та фінансування одного з фондів Віктора Пінчука закінчила Школу державного управління Блаватника в Оксфордському університеті. Була президентом української спільноти Оксфордського університету.

Засновниця ініціативи "Yellow Blue Strategy". Член політичної платформи "Європейська сотня". Лектор Українського католицького університету. Працювала в CFC Consulting, Українському кризовому медіа-центрі, в команді стратегічних комунікацій Адміністрації президента України. Була виконавчим директором музичної кампанії "Свідок", координувала українську кампанію в Нідерландах "Hop Nederland Hop" і мультимедіа проект "UN Hundred".

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Єлизавета Ясько Фото: Facebook
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