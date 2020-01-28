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28 січня 2020, вівторок, 13:35 20
Суспільство 2020-01-28T15:15:02+02:00
Українські Новини
На консульському обліку в Китаї знаходиться 592 українця, - МЗС

На консульському обліку в Китаї знаходиться 592 українця, - МЗС

Валерия Драгомирова
Консульський облік, МЗС, Китай, Коронавірус
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

На консульському обліку в Китаї знаходиться 592 громадянина України, інфікованих новим різновидом коронавірусу (2019-nCoV) серед них немає.

Про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ на запит Українських Новин.

"На сьогодні, на консульському обліку Посольства України в КНР, а також генеральних консульств України в Шанхаї і Гуанчжоу знаходяться 592 громадянина України. У той же час, фактична кількість наших співвітчизників в Китаї може бути значно більша", - сказано в ньому.

За даними українського посольства, кількість інфікованих штамом коронавірусу 2019-nCoV зросла в Китаї до 2 762 чоловік.

"За інформацією компетентних органів КНР, поки що громадян України серед інфікованих вказаним вірусом не виявлено", - йдеться у відповіді.

МЗС запевняє, що приймає всі необхідні заходи для забезпечення безпеки українців в місцевостях, уражених вірусом.

"Посольством України в КНР здійснюється моніторинг епідеміологічної ситуації в країні, перш за все, в містах, за якими вжито заходів карантинного характеру... Посольство України в КНР підтримує постійний зв'язок з українцями, які перебувають в м. Ухань і інших містах країни. Дипустанови також вживають заходи для встановлення контактів з максимальною кількістю громадян України, які перебувають на охопленій епідемією території", - сказано у відповіді.

Серед інших заходів посольство та департамент консульської служби МЗС відкрили "гарячі лінії" за телефонами +86 13701230647 і +38 044 238 16 57.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 у місті Ухань (Китай) був зареєстрований випадок пневмонії, але пізніше стало відомо, що причиною став новий вид коронавірусу (2019-nCoV).

Станом на вівторок від вірусу загинуло більше 100 чоловік.

Крім того, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через спалаху нового типу коронавірусу.

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На консульському обліку в Китаї знаходиться 592 українця, - МЗС
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