На півночі Китая перше місто ввело військовий стан

Великий китайський місто Тяньцзінь на півночі країни ввів військове положення з-за смертоносного коронавіруса. Про це повідомляє Global Times.

На період епідемії лікарні і півтисячі медичних бригад пятнадцатимиллионного міста підпорядковані військовому управління.

Наголошується, що це перший китайський місто, який пішов на такий крок.

Тяньцзінь розташований приблизно в 120 км на південний схід від Пекіна.

Як повідомляли Українські Новини, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через коронавіруса.

В аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.