На півночі Китая перше місто ввело військовий стан

Великий китайський місто Тяньцзінь на півночі країни ввів військове положення з-за смертоносного коронавіруса. Про це повідомляє Global Times. На період епідемії лікарні і півтисячі медичних бригад пятнадцатимиллионного міста підпорядковані військовому управління. Наголошується, що це перший китайський місто, який пішов на такий крок. Тяньцзінь розташований приблизно в 120 км на південний схід від Пекіна. Як повідомляли Українські Новини, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через коронавіруса. В аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.