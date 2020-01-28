підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
28 січня 2020, вівторок, 12:02 8
Азія 2020-01-28T12:49:49+02:00
Українські Новини
На півночі Китая перше місто ввело військовий стан

На півночі Китая перше місто ввело військовий стан

Ольга Фандорина
Військове становище, Китай, коронавірус в Китаї
Коронавірус з китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

Великий китайський місто Тяньцзінь на півночі країни ввів військове положення з-за смертоносного коронавіруса. Про це повідомляє Global Times.

На період епідемії лікарні і півтисячі медичних бригад пятнадцатимиллионного міста підпорядковані військовому управління.

Наголошується, що це перший китайський місто, який пішов на такий крок.

Тяньцзінь розташований приблизно в 120 км на південний схід від Пекіна.

Як повідомляли Українські Новини, посольство України в Китаї рекомендує українцям покинути Китай через коронавіруса.

В аеропорту Бориспіль будуть діяти посилені заходи для літаків, які прилітають з Китаю.

Більше новин про: Військове становище Китай коронавірус в Китаї

Загальний держборг у грудні збільшився на 1,54 млрд доларів
Кабмін обмежив ціну продажу газу для населення
Новини
Гривня впала: НБУ знизив офіційний курс на середу 13:17
В ефірі італійського телеканалу ведучий назвав Україну "Малою Росією": посольство України в Італії протестує 12:41
В Японії коронавірус виявили у людини, що не відвідувала Китай 12:31
В Україну приїде держсекретар США Помпео 12:18
Рябошапка повернув трьох прокурорів у справах Євромайдану 12:10
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
2020 рік буде переломним для транспортної галузі, - голова Укравтодору Кубраков 20:56
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
більше новин
ОПУ розповів про інтенсивність закордонних візитів Зеленського, але не знає про поїздку в Оман
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok