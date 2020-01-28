підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новини
  • Політика
  • Труба просить Верховний Суду визнати незаконним його звільнення з ДБР
28 січня 2020, вівторок, 10:21 11
Політика 2020-01-28T10:25:32+02:00
Українські Новини
Труба просить Верховний Суду визнати незаконним його звільнення з ДБР

Труба просить Верховний Суду визнати незаконним його звільнення з ДБР

Павло Твердохліб
Ірина Венедиктова, Труба Роман, Володимир Зеленський, ДБР України, Державне бюро розслідувань України
Роман Труба. Фото: Українське Фото
Роман Труба. Фото: Українське Фото

Колишній директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба подав позов до Верховного Суду про визнання незаконним указ Президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень директора ДБР .

Про це він написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Зняття з посади було політичним рішенням, яке з'явилося в результаті реалізації сценаріїв різних груп. Оцінити його ефективність можна буде з плином часу. Однак повинно бути правове рішення", - написав Труба.

Він також зазначив, що ДБР стало вершиною його професійної кар'єри. Саме тому, за його словами, дострокове припинення його повноважень на посаді директор повинен отримати, крім політичної, правову оцінку.

Як повідомляли Українські Новини, 27 грудня Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР і призначив тимчасово виконуючим обов'язки директора депутата Верховної Ради ("Слуга народу") Ірину Венедиктова. Раніше Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР).

Більше новин про: Ірина Венедиктова Труба Роман Володимир Зеленський ДБР України Державне бюро розслідувань України

Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок
Новини
ОПУ розповів про інтенсивність закордонних візитів Зеленського, але не знає про поїздку в Оман 11:15 Документ
Чоловік помер від грипу в Рівненській області 11:12
19-річний студент, який повернувся з Китаю, госпіталізований у Львові з нежиттю 11:01
Україна на один рік введе безвІз для британців після Brexit, - ЗМІ 10:56
Влада хоче відібрати у людей останнє: землю, трудові права і нівелювати їх право на захист, - Ківа 10:50
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
В Україні не просто системна криза, а повна деіндустріалізація, – Льовочкін 16:42
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok