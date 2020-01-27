підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
27 січня 2020, понеділок, 12:35 10
Фінанси 2020-01-27T13:15:02+02:00
Українські Новини
НБУ заявив в поліцію про умисне пошкодження застави за "рефінансом" банку Бахматюка

НБУ заявив в поліцію про умисне пошкодження застави за "рефінансом" банку Бахматюка

Павло Твердохліб
Банк Фінансова ініціатива, Національний банк України, НБУ, Олег Бахматюк, Бахматюк
Фінансові структури, банківська діяльність. Фото: e-commerce.com.ua
Фінансові структури, банківська діяльність. Фото: e-commerce.com.ua

Національний банк України звернувся в поліцію через умисне пошкодження заставленого майна за наданим кредитом рефінансування банку "Фінансова ініціатива". Про це повідомляє прес-служба регулятора, інформує портал dt.ua.

Наголошується, що в 2014 році пов'язане з Олегом Бахматюком ТОВ "Кристал" надало Національному банку в заставу будівлі та споруди колишнього цукрового заводу, загальною площею 23 тис. кв. м, на 2 млрд грн, розташованого в місті Браїлів Вінницької області.

Потім позичальник припинив обслуговування наданого кредиту, в результаті чого НБУ почав процес судового стягнення боргу. Національний банк отримав наказ Господарського суду Вінницької області від 2 жовтня 2019 року щодо звернення стягнення на зазначене майно через його примусовий продаж на торгах і почав його виконання.

Але замість того, щоб співпрацювати з Національним банком щодо погашення заборгованості за кредитом рефінансування, ТОВ "Кристал" своєю бездіяльністю допустив псування заставленого майна, що призвело до зменшення його вартості в процесі примусового стягнення.

У жовтні 2019 року під час проведення державним виконавцем виконавчих дій щодо заставленого майна представниками Національного банку, які брали в них участь, встановлено, що стан цього майна значно погіршився, якщо порівнювати з його попереднім оглядом в травні 2018 року.

"Більшості будівель завдано значної шкоди в результаті вирізання обладнання цукрового заводу, яке було вмонтоване в будівлю. У той же час окремі будівлі зруйновані, що значно зменшує ринкову або початкову вартість майна на торгах і, відповідно, суму коштів від його продажу, яка повинна надійти на погашення кредиту рефінансування", – поінформував начальник відділу супроводження виконавчого провадження Управління роботи з проблемними активами Євген Булавін.

Нацбанк не виключає причетності керівництва ТОВ "Кристал" до умисного пошкодження закладеного майна. У зв'язку з цим подано відповідне звернення в правоохоронні органи про скоєння кримінального злочину.

Більше новин про: Банк Фінансова ініціатива Національний банк України НБУ Олег Бахматюк Бахматюк

Нацбанк незаконно почав процедуру ліквідації банку...
Формування наглядової ради Ощадбанку знову під заг...
НБУ за чотири дні купив на міжбанку $50 млн і прод...
Фонд гарантування продає активи VAB банку за 200 м...
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі
При РНБО створили оперативну групу для боротьби з коронавірусом
Новини
Екс-депутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці" 12:53
Податківці виставили металургам претензії з "нікчемним" операцій з брухтом на 10 млрд гривень, – Каленков 12:48
Сьогодні день пам'яті жертв Голокосту: як вшановують в Україні 12:47
"Влада хоче знищити те, що будувалося роками", - адвокат Бойко про скасування адвокатської монополії 12:40
НБУ заявив в поліцію про умисне пошкодження застави за "рефінансом" банку Бахматюка 12:35
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію 13:21
Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану 16:17
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
більше новин
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Загибель Кобі в авіакатастрофі. Фото: @LHSLASD
Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи 09:45
У Канаді зафіксували перший випадок зараження коронавірусом 08:51
більше новин
Долар "обвалився" після вихідних: офіційний курс валют від НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok