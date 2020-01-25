З нагоди Дня Тетяни Мін'юст дізнався, скільки українців називають дітей Танями

Міністерство юстиції України підрахувало, що за останні 3 роки іменем Тетяни були названі 2957 дівчат. Про це написала прес-служба міністерства у Facebook.

Таким чином, чиновники вирішили привітати всіх Тетян з іменинами.

"Вітаємо всіх Тетян з Днем ангела. І з цієї нагоди, ми дізналися, скільки дівчаток було названо ім'ям Тетяна протягом 2017-2019 років", - йдеться в повідомленні.

В період з 2017 по 2019 рік ім'ям Тетяна назвали 2957 дівчаток. Фото: Facebook Міністерство юстиції України

Нагадаємо, в суботу, 25 січня, відзначається Тетянин день.



Тетяна вважається покровителькою всіх студентів, тому цей день у деяких країнах ще й День студента.



Українські Новини писали про прикмети, традиції цього свята, а також, як можна привітати.



Крім того, 25 січня відзначає свій День народження Президент Володимир Зеленський. Йому виповнилося 42 роки.

Зеленський народився в 1978 році у Кривому Розі Дніпропетровської області.

За освітою Зеленський юрист, а за фахом – актор і сценарист.