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25 січня 2020, субота, 15:53 14
Суспільство 2020-01-25T15:54:48+02:00
Українські Новини
З нагоди Дня Тетяни Мін'юст дізнався, скільки українців називають дітей Танями

З нагоди Дня Тетяни Мін'юст дізнався, скільки українців називають дітей Танями

Валерия Драгомирова
Міністерство юстиції, Тетяна, Тетянин день
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

Міністерство юстиції України підрахувало, що за останні 3 роки іменем Тетяни були названі 2957 дівчат. Про це написала прес-служба міністерства у Facebook.

Таким чином, чиновники вирішили привітати всіх Тетян з іменинами.

"Вітаємо всіх Тетян з Днем ангела. І з цієї нагоди, ми дізналися, скільки дівчаток було названо ім'ям Тетяна протягом 2017-2019 років", - йдеться в повідомленні.

В період з 2017 по 2019 рік ім'ям Тетяна назвали 2957 дівчаток. Фото: Facebook Міністерство юстиції УкраїниВ період з 2017 по 2019 рік ім'ям Тетяна назвали 2957 дівчаток. Фото: Facebook Міністерство юстиції України

Нагадаємо, в суботу, 25 січня, відзначається Тетянин день.


Тетяна вважається покровителькою всіх студентів, тому цей день у деяких країнах ще й День студента.

Українські Новини писали про прикмети, традиції цього свята, а також, як можна привітати.

Крім того, 25 січня відзначає свій День народження Президент Володимир Зеленський. Йому виповнилося 42 роки.

Зеленський народився в 1978 році у Кривому Розі Дніпропетровської області.

За освітою Зеленський юрист, а за фахом – актор і сценарист.

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