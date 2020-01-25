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25 січня 2020, субота, 13:21 9
Силові структури 2020-01-25T13:39:47+02:00
Українські Новини
Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію

Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію

Надежда Комендантова
ДБР, Роман Труба, Іван Баканов, СБУ, Андрій Богдан, Корупція
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua

В той час, як експерти встановили справжність голосу Труби на записах з прослушки, в мережі оприлюднили аудіозапис, на якій голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що вважає главу Офісу президента Андрія Богдана тим, хто стоїть на вершині корупційної піраміди в суддівській системі.

Як пише видання "Букви", запис опублікував Telegram-канал "Трубу прорвало".

Згідно з повідомленням, розмова відбулася в кабінеті вже колишнього директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Діалог виглядав наступним чином:

Труба: В Адміністрації за судову систему відповідає колишній працівник з НАЗК?

Баканов: Угу. Дайте списки.

Труба: Я маю на увазі, що є змога у цьому напрямку теж дивитися, працювати.

Баканов: Повинна бути перша справа проти якогось судді. Вони ж всі пишуться. Це ж не секрет. Вони всі в принципі зафіксовані. Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає. Тобто опери всіх ловили, подавали в суд: бандюків, злодіїв в законі – а суд просто за хабаря відпускав. Потім підключилися прокурори, сказали: що це за фігня, а де ми? Почали відпускати їх трішечки раніше. Суд сказав: так не піде – вони домовилися. Потім міліція сказала: шановні, вибачайте, тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити. І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато чого порушуєте, коли неналежним чином виконуєте свої функції. І вони почали вчотирьох грабувати як бандюганів, так і чесних людей. Бо з’явилася корупційна зв’язка: адвокат, той хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п’ятий долучився – це голова Адміністрації (Офісу президента, – ред.. як смотрящий від…

Труба: Добре

Нагадаємо, Труба заявив у своєму Twitter, що голос на "прослушку" визначила компанія за замовленням Петра Порошенка.

Раніше ДБР відкрило справу проти Труби про можливе розголошення даних досудового розслідування. Труба відреагував на відкриття справи ГПУ проти нього.

Також Роман Труба заявив, що в його кабінеті виявили апаратуру для прослуховування, професійно вмонтовану у вентиляційну систему.

 

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