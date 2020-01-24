Держдеп США підтвердив візит Помпео в Україну

30 січня в Київ приїде державний секретар США Майк Помпео у рамках запланованої поїздки до п'ятьох країн.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту США, повідомляє "Європейська правда".

Повідомляється, що Помпео зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком, "для підкреслення підтримки Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України".

Він також візьме участь у церемонії покладання квітів біля Михайлівського Золотоверхого собору, щоб вшанувати тих, хто загинув на Донбасі.

Крім того, Помпео проведе зустрічі з релігійними лідерами, представниками громадянського суспільства та лідерами ділових кіл.

Після Києва держсекретар США поїде в Мінськ на зустріч з білоруським президентом Олександром Лукашенком.

Помпео також відвідає Узбекистан, Казахстан і Великобританію.



Як повідомляли Українські Новини, Помпео несподівано відклав візит в Україну, який був запланований на 3 січня.



Раніше Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.