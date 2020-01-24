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24 січня 2020, пʼятниця, 21:27 6
Зовнішня політика 2020-01-24T21:28:46+02:00
Українські Новини
Держдеп США підтвердив візит Помпео в Україну

Держдеп США підтвердив візит Помпео в Україну

Валерия Драгомирова
Київ, Візит, Володимир Зеленський, Вадим Пристайко , Майк Помпео
Держсекретар США Майк Помпео. Скріншот: Fox News
Держсекретар США Майк Помпео. Скріншот: Fox News

30 січня в Київ приїде державний секретар США Майк Помпео у рамках запланованої поїздки до п'ятьох країн.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Держдепартаменту США, повідомляє "Європейська правда".

Повідомляється, що Помпео зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайко та міністром оборони Андрієм Загороднюком, "для підкреслення підтримки Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України".

Він також візьме участь у церемонії покладання квітів біля Михайлівського Золотоверхого собору, щоб вшанувати тих, хто загинув на Донбасі.

Крім того, Помпео проведе зустрічі з релігійними лідерами, представниками громадянського суспільства та лідерами ділових кіл.

Після Києва держсекретар США поїде в Мінськ на зустріч з білоруським президентом Олександром Лукашенком.

Помпео також відвідає Узбекистан, Казахстан і Великобританію.


Як повідомляли Українські Новини, Помпео несподівано відклав візит в Україну, який був запланований на 3 січня.

Раніше Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

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