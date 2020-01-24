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  • Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі
24 січня 2020, пʼятниця, 20:46 13
Світ 2020-01-24T23:00:02+02:00
Українські Новини
Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі

Лукашенко заявив, що він не хоче стати останнім президентом Білорусі

Ярина Вацяк
Білорусь-Росія, Білорусь, Інтеграція Білорусі і Росії, Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко. Фото: прес-служба президента Білорусі
Олександр Лукашенко. Фото: прес-служба президента Білорусі

Президент Білорусії Олександр Лукашенко вважає, що, якби він погодився на приєднання Білорусі до Росії, білоруси б "з'їли" його "протягом одного року після прийняття такого рішення". Також Лукашенко зазначив, що не хоче стати останнім президентом своєї країни.

Лукашенко в п'ятницю виступив перед працівниками заводу із виробництва паперу в місті Шклов, пише "Радіо Свобода".

Значна частина його виступу була присвячена відносинам з Росією. Лукашенко звинуватив Москву в тиску на Білорусь. За його словами, російський податковий маневр у нафтовій галузі було здійснено для того, щоб шантажувати Мінськ падінням доходів. "Це зроблено спеціально. Щоб натиснути на Білорусь. Навіщо натиснути, здогадайтеся з трьох разів", – заявив Лукашенко. Крім того, як сказав президент, Росія вимагає від Білорусі платити за поставки нафти ціну вище світової, через що сторони поки не домовилися про постачання.

Лукашенко наголосив, що Мінськ зараз домовляється з різними країнами, включаючи США і країни Близького Сходу, про постачання нафти, які могли б піти через порти на Балтиці, а також через Україну. "Це не блеф", – сказав білоруський президент.

При цьому Лукашенко підкреслив, що Росія залишається для Білорусії братською країною і "головним союзником": "Може, схаменеться і повернуться до нормальних відносин", – сказав він про Росії. "Вони нам не чужі. Росіяни – це наші люди. Від них, правда, мало що залежить зараз", – зауважив Лукашенко. Він також висловив думку, що більша частина проблем у відносинах з Росією виходила від російського уряду Дмитра Медведєва, яке Володимир Путін нещодавно відправив у відставку.

останнім часом між Росією і Білорусією йшли інтенсивні переговори про поглиблення інтеграції в рамках союзного договору. Низка ЗМІ і аналітиків стверджували, що Росія прагне поставити Білорусь в підлегле становище – аж до позбавлення її суверенітету. Лукашенко неодноразово говорив про те, що не поступиться незалежністю країни. Так звані дорожні карти інтеграції так і не були підписані. 31 грудня закінчився термін дії контрактів про постачання російської нафти в Білорусію, вони досі не продовжені.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко запропонував Росії вступити в Білорусь і заявив, що росіяни будуть не проти.

Також Лукашенко погрожує позбавити Росію двох ниток нафтопроводу "Дружба".

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