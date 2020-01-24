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24 січня 2020, пʼятниця, 20:01 13
Суспільство 2020-01-24T20:02:37+02:00
Українські Новини
Поетапне збільшення пенсійного віку для окремих категорій осіб визнали неконституційним

Поетапне збільшення пенсійного віку для окремих категорій осіб визнали неконституційним

Валерия Драгомирова
Конституційний Суд, Пенсіонери, Збільшення пенсійного віку, пенсійний вік
Пенсіонери. Фото: pixabay
Пенсіонери. Фото: pixabay

Конституційний Суд визнав неконституційним поетапне збільшення пенсійного віку для окремих категорій осіб. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду, передають Українські Новини.


"Велика палата Конституційного Суду України прийняла рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень розділу I, пункту 2 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 № 213-VIII (далі - Закон № 213)", - йдеться в повідомленні.

Цим Рішенням Конституційний Суд України визнав неконституційними положення, що передбачають підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб.

"Мова йде про поетапне збільшення на 5 років віку для виходу на пенсію на пільгових умовах з урахуванням відповідного стажу роботи та на пенсію за вислугу років для працівників, визначених в оспорюваних нормах Закону № 213", - наголошується в повідомленні.

Перевіряючи зазначені положення на відповідність Конституції КС виходить з того, що працівники, які працювали у шкідливих умовах і погоджувалися на таку роботу через можливості отримання окремих пільг, мали об'єктивні очікування, що у них є право виходу на пенсію на умовах, визначених Законом "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року № 1788-XII.

Після внесення змін Законом № 213, їх право виходу на пенсію на певних умовах звужене. Зазначене Конституційний Суд розцінив як погіршення їх юридичного положення про право призначення пенсії.

Рішення Конституційного Суду є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

Як повідомляли Українські Новини, пенсійний вік для жінок з 1 квітня складе 59 років і 6 місяців.

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