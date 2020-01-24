підписатися на розсилку
24.15 24.55
26.1 27.15
˟
24 січня 2020, пʼятниця, 16:39 11
Силові структури 2020-01-24T16:45:46+02:00
Українські Новини
Після допиту Порошенко розповів, що ДБР читає його листування

Після допиту Порошенко розповів, що ДБР читає його листування

Ольга Фандорина
Петро Порошенко, ДБР, Допит, допит Порошенка
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петро Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Екс-президент України і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після допиту заявив журналістам, що кримінальна справа проти нього є політичним. Про це повідомляє "Країна".

"Безумовно, все це має характер політичних переслідувань. Будь ласка, якщо є помста до Порошенка з боку керівництва країни або керівництва правоохоронних органів, але вони шкодять Україні, вони підривають міжнародний авторитет, вони підривають Мінські угоди, вони підривають право України на самозахист у рамках ротації кораблів та українського статусу Керченської протоки", - заявив Порошенко.

Він заявив, що слідчі призначили допит спеціально в цю дату, щоб перешкодити Порошенко відправитися в Давос, де у нього були заплановані низка міжнародних зустрічей.

"Я був змушений скасувати міжнародний візит. У Давосі у мене були заплановані ряд міжнародних зустрічей, і я думаю, що з високою ймовірністю вони моніторять мою переписку, побачили замовлення квитків, і саме в цей день призначили допит як свідка", - розповів екс-президент.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко назвав не пустивших його депутатів у ДБР співробітників "не українцями" і "не поліцейськими".

Спочатку екс-Президент повинен був з'явитися 21 січня, але, за словами його адвоката, не вийшов порядку на цей день. Замість цього йому вручили три: на 24, 31 січня, а також на 11 лютого.

Більше новин про: Петро Порошенко ДБР Допит допит Порошенка

Порошенко прийшов на допит в ДБР
Раді запропонували повернути на доопрацювання законопроект про медіа
Новини
Курс гривні на міжбанку знизився перед вихідними 17:26
Найтуристичнішу частину Китайської стіни закрили для туристів 16:54
Після допиту Порошенко розповів, що ДБР читає його листування 16:39
Біля Донецька викрили жінок-інформаторів "ДНР" 16:20
У Шанхаї вилікували першого пацієнта з коронавірусом пневмонії 16:13
більше новин
Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці 07:10
Як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ 06:45 Інфографіка
"Електроважмаш" на межі зупинки через відсутність сировини і боргів із зарплати, - ЗМІ 11:53
Лещенко заступився за голову тендерного комітету "Укрзалізниці" - фігуранта розслідування за порушення процедур закупівель, - ЗМІ 10:21
Через помилку Єрмака, Зеленському довелося виступати в Давосі перед порожнім залом, - Дзівідзінский 10:59
більше новин
Давид Арахамія. Скріншот відео Радіо Свобода
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука 19:53
Андрій Коболєв. Скріншот відео
5 мільярдів "Газпрому" треба повернути: Коболєв дав пораду, як зменшити його премію 08:43
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту 10:21
Україна випустила єврооблігації на €1,25 млрд 09:30
Порошенко в ГБР. Скриншот видео
Порошенко прийшов на допит в ДБР 11:23
більше новин
Офіс генпрокурора відкрив справу за фактом умисного вбивства під час підриву донецького аеропорту бойовиками
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok