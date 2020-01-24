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24 січня 2020, пʼятниця, 13:45 10
Верховна Рада і партії 2020-01-24T15:30:02+02:00
Українські Новини
Бойко назвав цинізмом зарплати в Кабміні в сотні тисяч гривень

Бойко назвав цинізмом зарплати в Кабміні в сотні тисяч гривень

Тетяна Зотова
Кабінет Міністрів України, Кабмін, ОПЗЖ, Опозиційна платформа ‒ За життя, Зарплата, Бойко Юрій
Юрій Бойко Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко Фото: zagittya.com.ua

Опозиційна платформа - За життя зареєструвала проект Постанови, який заморожує підвищення зарплат народних депутатів. Про це заявив Співголова фракції Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Наш", інформує портал zagittya.com.ua.

"Ситуація із зарплатами чиновників - це цинізм вищої міри. Коли приймався бюджет 2020 року з практично замороженими пенсіями і підвищенням видатків на 20% на силові структури, стало зрозуміло, що нинішній уряд йде шляхом попередників. Такі ж бюджети приймалися і в попередні п'ять років. Але коли до всього цього, та ще й з огляду на затримки з виплатами зарплат, додалися мільйонні премії чиновників і міністри, які підвищують собі зарплати до сотень тисяч гривень, - це можна розцінювати тільки як ляпас суспільству, який поставив всю країну на диби. Люди закономірно висловили обурення чиновниками, які допустили таке знущання", - підкреслив Юрій Бойко.

"У республіках Прибалтики зарплата міністра прив'язана до середньої зарплати по країні. Вона в 3,5 рази більше середньої зарплати. 36 тисяч - це як раз 3,5 середніх українських зарплати. І це нормально. Але не сотні тисяч! Якщо естонський міністр поставить собі зарплату, не прив'язану до середньої зарплати, його тут же звільнять з роботи. А вони поставили собі премії, які дозволили отримати за місяць по 200-400 тисяч. Я вже не кажу про "Укрпошту", "Нафтогаз" чи "Укрзалізницю", де керівникам платять мільйони. А їхні підлеглі отримують по 10 тисяч", - наголосив політик.

Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя зазначив, що депутати-опозиціонери зареєстрували у Верховній Раді проект Постанови про заборону підвищення зарплат народним обранцям.

"Зарплата народного депутата зараз становить як раз близько 40 тисяч. І ми зареєстрували проект Постанови про те, щоб відмовитися найближчим часом від будь-яких підвищень. Тому що не можна так вчиняти із суспільством", - резюмував Юрій Бойко.

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