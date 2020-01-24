Водій Porsche збив на поліцейського у Львівській області

Поліцейський госпіталізований через навмисний наїзд на нього автомобіля Porsche у Львівській області 23 січня. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

На Львівщині відкрито кримінальне провадження щодо травмування поліцейського водієм-порушником", - сказано в повідомленні.

23 січня близько 15:00 на автодорозі "Київ - Чоп" у селі Гамаліївка Пустомитівського району співробітник Управління патрульної поліції Львівської області зупинив автомобіль Porsche Macan, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час перевірки документів водій автомобіля, 27-річний житель міста Луцьк, не виконав законні вимоги поліцейського і здійснив на нього наїзд.

З тілесними ушкодженнями поліцейський був госпіталізований.

За цим фактом слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляли Українські Ноини, поліцейський, який патрулював Львів на велосипеді, був госпіталізований через наїзд автомобіля Suzuki на вул. Січових Стрільців у центрі Львова.