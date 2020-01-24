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24 січня 2020, пʼятниця, 12:11 18 Документ
Транспорт 2020-01-24T12:11:06+02:00
Українські Новини
Керівник Укрзалізниці Євген Кравцов отримує зарплату 812 тис грн на місяць

Керівник Укрзалізниці Євген Кравцов отримує зарплату 812 тис грн на місяць

Петро Стуженко
Українська залізниця, Укрзалізниця, Зарплата, Кравцов Євген
Євген Кравцов. Фото: kmu.gov.ua
Євген Кравцов. Фото: kmu.gov.ua

Голова правління Акціонерного товариства "Українська залізниця" Євген Кравцов протягом 2018 р щомісячно, в середньому, отримував близько 812,4 тис грн. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєструу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представлених на офіційному порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

Виходячи з наданих в НАЗК Кравцовим в НАПК даних за 2018 рік, його заробітна плата в цілому склала 9,749090 млн грн.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука запропонувати нову концепцію зарплат в міністерствах, відомствах і державних компаніях.

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