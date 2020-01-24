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24 січня 2020, пʼятниця, 12:02 24
Силові структури 2020-01-24T15:30:03+02:00
Українські Новини
Під час допиту Порошенко під ДБР розбили унітаз і прийшли клоуни

Під час допиту Порошенко під ДБР розбили унітаз і прийшли клоуни

Ольга Фандорина
Петро Порошенко, допит Порошенка, ДБР, Сутички

Сьогодні, 24 січня під будівлю Державного бюро розслідувань, де проходить допит екс-президента Петра Порошенка у справі про держзраду, відбулася сутичка активістів, розбили унітаз, а в підтримку екс-президента прийшли клоуни з плакатами. Про це повідомляє "Страна".

До офісу ДБР чоловік привіз на візку пофарбований у золотий колір унітаз, який, за його задумом уособлює корупцію Порошенка. Активісти, що підтримують колишнього президента влаштували бійку і розбили корупційний унітаз.

 

Так само на акції під ДБР були помічені і два клоуна з плакатами на підтримку екс-гаранта.

Клоуни в підтримку екс-президента України. Фото: СтранаКлоуни в підтримку екс-президента України. Фото: Країна

Фото і відео: Країна

Як повідомляли Українські Новини, колишній Президент Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Спочатку екс-Президент повинен був з'явитися 21 січня, але, за словами його адвоката, не вийшов порядку на цей день. Замість цього йому вручили три: на 24, 31 січня, а також на 11 лютого.

Тепер, у разі якщо Петро Порошенко пропустить сьогоднішній допит, правоохоронним органам доведеться доправити його силою в наручниках або ж у супроводі спецназу.

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