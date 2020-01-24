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24 січня 2020, пʼятниця, 11:23 24
Політика 2020-01-24T11:41:06+02:00
Українські Новини
Порошенко прийшов на допит в ДБР

Порошенко прийшов на допит в ДБР

Надежда Комендантова
ДБР України, допит Порошенка, Петро Порошенко

Колишній Президент Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР).

Допит екс-Президента запланований на 11:00, передають Українські Новини.

Прихильники колишнього глави держави зібралися біля ДБР для того, щоб підтримати його.

Вони вигукували: "Порошенко, Порошенко".

У відповідь екс-Президент подякував своїх прихильників.

 

Як повідомляли Українські Новини, 20 січня Порошенко відвідав ДБР для отримання повісток про виклик на допити.

Раніше Порошенко не з'явився ні на один з можливих допитів в ГБР.

Спочатку екс-Президент повинен був з'явитися 21 січня, але, за словами його адвоката, не вийшов порядку на цей день. Замість цього йому вручили три: на 24, 31 січня, а також на 11 лютого.

Тепер, у разі якщо Петро Порошенко пропустить сьогоднішній допит, правоохоронним органам доведеться доправити його силою в наручниках або ж у супроводі спецназу.

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Порошенко прийшов на допит в ДБР
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