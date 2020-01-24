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24 січня 2020, пʼятниця, 11:15 22 Документ
Транспорт 2020-01-24T11:24:09+02:00
Українські Новини
Член правління Укрзалізниці Марчін Целєєвський в грудні отримав майже півмільйона грн зарплати

Член правління Укрзалізниці Марчін Целєєвський в грудні отримав майже півмільйона грн зарплати

Ірина Дорофейчук
Укрзалізниця, Українська залізниця, Зарплата, НАЗК, Марчін Целєєвський
Марчін Целеевский Фото: cfts.org.ua
Марчін Целеевский Фото: cfts.org.ua

Призначений у червні 2019 року членом правління Акціонерного товариства "Українська залізниця" Марчін Целєєвський в грудні минулого року отримав у вигляді заробітної плати 493,627 тис грн. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєструу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, представлених на офіційному порталі Національного агентства з питань запобігання корупції.

Виходячи з наданих в НАЗК Целєєвським змін до його декларації, 5 грудня 2019 р, ним за основним місцем роботи (АТ "Укрзалізниця", - ред) було отримано у вигляді зарплати 246,298 тис грн.

А вже 20 грудня минулого року до цієї суми додалися ще 247,329 тис грн.

Більш того, вже 3 січня 2020 р Марчін Целєєвський отримав у вигляді заробітної плати від Укрзалізниці ще 309,758 тис грн.

Як інформували Українські Новини, пасажирів поїзда "Запоріжжя-Бердянськ" вразив новий сервіс від "Укрзалізниці"- безпосередньо у вагоні з-під рами вікна виросли гриби.

Разом з тим, в результаті реформ на "Укрзалізниці" вагони з нафтопродуктами стали їздити в 2 рази повільніше, внаслідок чого чимало українських автозаправок простоювали без палива. Про таке заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

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