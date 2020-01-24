підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.05 27.1
˟
24 січня 2020, пʼятниця, 08:15 7
Силові структури 2020-01-24T08:18:30+02:00
Українські Новини
На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: у лавах ЗСУ – втрати

На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: у лавах ЗСУ – втрати

Надежда Комендантова
Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, ООС
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

За минулу добу, 23 січня, бойовики 11 раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець поранено, повідомили в прес-центрі ООС.

"23 січня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики влаштували вісім обстрілів:

    • неподалік Талаківки стріляли з мінометів калібру 82 мм – противник випустив 8 мін;
    • двічі біля Опитного вівся вогонь з протитанкового ракетного комплексу – 2 постріли і стрілецької зброї;
    • поблизу Красногорівки ворог вдарив зі стрілецької зброї;
    • в районі Широкино бойовики застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю;
    • неподалік Новоселівки Другої стріляли з станкового протитанкового гранатомета – 1 постріл, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї;
    • біля Авдіївки вівся вогонь з великокаліберного кулемета;
    • поблизу Водяного окупанти вдарили з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано три ворожих обстріли:

    • двічі поблизу населеного пункту Хутір Вольний стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;
    • біля Горіхового вівся вогонь з гранатометів різних систем.

"Вчора, 23 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі не припинялися обстріл і 21 січня: у ЗСУ серйозні втрати.

Тим часом Україна наполягає на чотирьох ділянках розведення сил на Донбасі.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Втрати в зоні ООС ООС

Дезір - Бородянському: не треба боротися з дезінформацією за рахунок свобода слова і втручання в роботу медіа
Долар стрімко дорожчає: НБУ обвалив курс гривні на вихідні
Новини
Рінат Ахметов, вугільна галузь Фото: argumentua.com
У США підозрюють, що вугільну компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій 08:29 Відео
На Донбасі почастішали обстріли бойовиків: у лавах ЗСУ – втрати 08:15
Сьогодні Порошенка чекають на допиті в ДБР 08:12
Долар стрімко дорожчає: НБУ обвалив курс гривні на вихідні 05:50
Російський комік втік з країни після жарти над Путіним 23:57
більше новин
Комуналка в 2020 буде за новими цінами: як і скільки заплатять українці 07:10
Як розрізнити симптоми і збудники грипу та ГРВІ 06:45 Інфографіка
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
Барщовський намагається через суд визнати банкрутами свої успішні активи, - блогер Наумович 09:45
більше новин
ДБР відмовилося розслідувати фальсифікацію доказів причетності Дугар до вбивства Шеремета 11:26
МЗС купив у фізосіб-підприємців чашки та пледи по 1,5 тис. гривень за штуку 15:00
Від 15 до 51 тисяч зарплати плюс 76 тисяч "депутатських": скільки отримали депутати за грудень 16:27 Документ
Давид Арахамія. Скріншот відео Радіо Свобода
Депутати зізналися, що їх поїздку на форум у Давосі спонсорує фонд Пінчука 19:53
Зеленський прилетів в Ізраїль, але відмовився брати участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту 10:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok