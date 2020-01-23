Годинник Судного дня перевели: залишилося 100 секунд до "ядерної півночі"

До "ядерної півночі" залишилося 100 секунд, згідно годиннику Судного дня, які були переведені на 20 секунд вперед. Про це заявила президент американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон на прес-конференції.

Тепер годинник Судного дня показують 23:58:20 до настання "ядерної півночі". Вперше "годинник" з'явилися на обкладинці видання в 1947 році.

"Ми зібралися тут, щоб оновити годинник і висловити занепокоєння існуючими загрозами. Сьогодні ми не відчуваємо оптимізму", - сказала Бронсон.

У числі причин зміни "часу" експерти назвали, зокрема, ситуацію навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми і припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

Варто відзначити, що годинник Судного дня не переводилися з 2018 року.

Нагадаємо, за Трампа Судний день наступив би на 30 секунд раніше. Також в 2016 стрілки годинника Судного дня залишилися на місці. В 2018 до кінця світу залишилося 2 хвилини: стрілку Годинника Судного дня пересунули вперед.