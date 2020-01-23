Гендиректор "Укрпошти" Смілянський заробить у 2020 році 22 млн гривень

Генеральний директор Акціонерного товариства (АТ) "Укрпошта" Ігор Смілянський у 2020 році буде щомісяця отримувати заробітну плату в розмірі 1 410 306,3 гривень. Всього Міністерство інфраструктури України планує виплатити Смелянскому понад 22 млн гривень у поточному році.

Про це повідомило інтернет-видання "Суспільне. Новини", посилаючись на відповідь Мінінфраструктури.

"Відповідно до затвердженого фінансового плану акціонерного товариства "Укрпошта" на 2020 рік планові показники фонду оплати праці керівника на рік складають 22 402,0 тис. гривень, у тому числі середньомісячний посадовий оклад запланований у розмірі 716 463,3 гривень, середньомісячні витрати на преміювання - 693 843,0 гривень", - йдеться в документі.

Таким чином заробіток гендиректора "Укрпошти" в місяць становить 1 410 306,3 гривень. Станом на січень 2020 року "Укрпошту" очолює Ігор Смілянський. Як зазначили в Мінінфраструктури, за статутом компанії, умови контракту з гендиректором та розмір його винагороди затверджує Наглядова рада.

Відповідь Мінінфраструктури про зарплату Ігоря Смілянського. Фото: suspilne.media

Як повідомляли Українські Новини, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський отримує зарплату в 2 рази більше, ніж Президент США Дональд Трамп.