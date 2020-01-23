Через спалах коронавіруса літаки з Китаю будуть зустрічати санітарні команди МОЗ

Виконуючий обов'язки голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин заявляє, що у зв'язку зі спалахом коронавіруса в Китаї літаки, що прибувають з цієї країни, будуть зустрічати санітарні команди Моз. Про це Янукович сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Прямого авіасполучення з китайським Уханем в Україні немає, але є з Китаєм. Сьогодні в 13:00 прибув літак з міста Санья і санітарними підрозділами лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я був проведений прийом цього літака... Таким чином, кожен день санітарно-карантинні підрозділи будуть зустрічати спільно з держприкордонслужбою літаки, які мають пряме сполучення з Китаєм", - сказав він.

За його словами, додаткових заходів поки запроваджено не буде. Кузін додав, що інкубаційний період нового коронавіруса становить від 2 до 12 діб.

Також за словами в. о. голови Центру громадського здоров'я, за станом на 23 січня вірусом заражені 633 людини.З них 95 - у критичному стані, 17 осіб загинули від коронавіруса.В грудні у місті Ухань був зареєстрований випадок пневмонії. Пізніше стало відомо, що причиною пневмонії став новий вид коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї новий коронавірус забрав життя вже 17 осіб.

Також повідомлялося про те, що небезпечний коронавірус досяг Росії, пасажирку з Китаю госпіталізували в Хабаровську.

Також Українські Новини показали інфографіку, як поширюється коронавірус.