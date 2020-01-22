Ківа поскаржився, що АТОшник, з яким він зчепився в ресторані, раніше погрожував йому у Facebook

Народний депутат від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Ківа після скандальної бійки, влаштованої в ресторані "Мокко" в Києві, на своїй сторінці в Facebook заявив про те, що бійці передували погрози в соціальних мережах протягом півроку.

Скріншоти: facebook.com/kivailya

"Заради уникнення поширення фейків і міфів, я хочу заявити про свою позицію та пролити світло на ситуацію. Чоловік, який напав на мене в ресторані "Мокко", вів себе неадекватно і вигукував нецензурні слова. Я встав і підійшов до нього, нахилився з метою попросити вести себе пристойно, і він зробив удар. Цій поведінці і вчинку раніше передували загрози в мережі, як в особистому листуванні, так і публічно! Це системні дії проти мене, як опозиційного політика, які почалися ще півроку тому. За результатом інциденту була викликана поліція і складено протокол, зняті побої", - написав нардеп.

Як повідомляли Українські Новини,раніше колишній радник міністра внутрішніх справ (Арсена Авакова в 2016-2017 роках) Ілля Ківа, скандальне відео за участю якого розлетілося по мережі пройшовся в масці Джокера сесійною залою, потім зняв її і поклав на трибуну Верховної Ради під час виступу новоспеченого нардепа Сергія Рудика.

Крім того, після скандального відео Ківи Разумков попросив депутатів не задовольняти фізіологічні потреби в залі.