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  • Закон про медіа передбачає 38 заборон для ЗМІ: у чому будуть обмежувати журналістів
22 січня 2020, середа, 07:00 13
ЗМІ 2020-01-22T09:09:47+02:00
Українські Новини
Закон про медіа передбачає 38 заборон для ЗМІ: у чому будуть обмежувати журналістів

Закон про медіа передбачає 38 заборон для ЗМІ: у чому будуть обмежувати журналістів

Таня Войтюк
Закон про медіа, Медіа, ЗМІ, Володимир Бородянський
Законопроект про ЗМІ передбачає заборони у сфері медіа. Фото: pexels
Законопроект про ЗМІ передбачає заборони у сфері медіа. Фото: pexels

У січні комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект №2693 про медіа, в якому перераховано 38 заборон. Про обмеження в ЗМІ розкажуть Українські Новини.

Законопроект передбачає ряд обмежень в структурі новин, їх зміст, а також мовою. У список увійшли:

1. Стаття 37. Обмеження щодо змісту інформації

  • заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу України
  • розв’язування або ведення агресивної війни або воєнного конфлікту, порушення територіальної цілісності України
  • визнання правомірною окупації території України
  • заперечення територіальної цілісності України
  • розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечу чи ненависть до окремих осіб чи їх груп;
  • дискримінація на основі етнічного походження, громадянства, раси, релігії та вірувань, віку, статі, фізичних вад, стану здоров’я, сексуальної орієнтації або за іншою ознакою;
  • пропаганда або заклики до тероризму та терористичних актів, матеріали або інформацію, що виправдовують такі дії;
  • фільми, розповсюдження та демонстрування яких заборонено відповідно до Закону України “Про кінематографію”;
  • порнографічні матеріали, а також матеріали, що заохочують сексуальну експлуатацію та насильство над дітьми, демонструють статеві відносини дітей;
  • пропаганда вживання наркотичних засобів, психотропних речовин;
  • пропаганда жорстокого поводження з тваринами;
  • інструкції або поради щодо виготовлення, придбання або використання вибухових, наркотичних чи психотропних речовин;
  • ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної чи нетрадиційної медицини;
  • заперечення або виправдовування комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні;
  • заперечення або виправдовування націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму;
  • позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії
  • позитивний образ працівників радянських органів державної безпеки;
  • виправдовування діяльності радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України;
  • виправдовування переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті;
  • символіка комуністичного або націонал-соціалістичного (нацистського) режимів з метою виправдання чи заперечення їх злочинного характеру;

2. Стаття 41. Мова у сфері аудіовізуальних медіа

  • мовні квоти від загальної тривалості програм та пісень, добового обсягу ведення програм
  • субтитровання державною мовою 
     

3. Стаття 43. Захист неповнолітніх

  • зосередження уваги на насильстві
  • нанесення, завдання самому собі каліцтва або до вчинення самогубства, деталізація засобів і обставин самогубства;
  • позитивна оцінка вандалізму, псування або знищення майна;
  • ідеалізація злочинця, моделювання злочинних дій;
  • позитивна оцінка залежності від наркотичних, токсичних, психотропних речовин, тютюну чи алкоголю, а також від інших речовин
  • непристойні висловлювання, слова або жести;
  • заклики грати в азартні ігри, запрошення до азартних ігор;
  • демонстрація тіла померлої, такої, що вмирає, або жорстоко понівеченої людини;
     

4. Стаття 48. Поширення програм з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами)

  • забороняється поширення програм, що містять інтерактивні конкурси (ігри, вікторини), умови яких передбачають оплатне набуття особою статусу учасника або в яких користувачам з метою отримання виграшу у грошовій або майновій формі за особисту перемогу.

5. Стаття 119. Обмеження щодо змісту інформації у медіа, пов’язані зі збройною агресією

  • популяризація або пропаганда органів держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій, що контролюються державою-агресором (державою-окупантом)
  • матеріали щодо збройної агресії та діянь держави-агресора (держави-окупанта), її посадових осіб, осіб та організацій;
  • програми та матеріали серед учасників яких є особи, внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національному медіа-простору України
  • позитивне висвітлення діяльності органів влади держави-агресора (держави-окупанта)

6. Стаття 120. Обмеження ретрансляції медіа держави-агресора (держави-окупанта)

  • відмова в реєстрації іноземного лінійного медіа, що зареєстроване в державі-агресорі;

7. Стаття 121. Обмеження щодо структури власності та фінансування медіа під час збройної агресії

Суб’єктом у сфері медіа в Україні не може бути:

  • фізична особа, яка є громадянином держави-агресора (держави-окупанта);
  • юридична особа, в якій власником істотної участі, контролером чи бенефіціаром на будь-якому рівні ланцюга володіння корпоративними правами є особа, яка є громадянином або резидентом держави-агресора (держави-окупанта), чи юридична особа, зареєстрована в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі.
  • юридична особа, що отримує фінансування (кредити, займи, позики, інвестиції, внески спонсорів, благодійні внески, іншу фінансову допомогу) від фізичних осіб, що є громадянами держави-агресора (держави-окупанта), юридичних осіб, зареєстрованих в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі

8. Стаття 123. Інші обмеження щодо діяльності суб’єктів у сфері медіа під час збройної агресії

  • До європейського та національного продукту не може відноситися програма, в тому числі фільм, якщо щонайменше один виробник, продюсер чи особа, за рахунок якої здійснено фінансування виробництва, є громадянином держави-агресора (держави-окупанта) або юридичною особою, в якій власником істотної участі, контролером чи бенефіціаром на будь-якому рівні ланцюга володіння корпоративними правами є особа, яка є громадянином або резидентом держави-агресора (держави-окупанта), чи юридична особа, зареєстрована в такій державі або з місцезнаходженням в такій державі.

Як повідомляли Українські Новини, у Бородянського хочуть офіційно розділити журналістів на 2 групи.

Також Володимир Бородянський допускає кримінальну відповідальність журналистів за дезінформацію до повернення Україною окупованих територій у випадку прийняття відповідного закону.

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