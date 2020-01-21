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21 січня 2020, вівторок, 16:08 136
Транспорт 2020-01-21T16:14:46+02:00
Українські Новини
Використання литих залізничних коліс спричиняє подорожчанню перевезень, – експерт

Використання литих залізничних коліс спричиняє подорожчанню перевезень, – експерт

Ірина Дорофейчук
Георгій Філіппов, НДІ чорної металургії імені Бардіна, Металургія, Залізна дорога
Георгій Філіппов. Фото: uaprom.info
Георгій Філіппов. Фото: uaprom.info

Професор, директор наукового центру якісних сталей при Центральному науково-дослідному інституті чорної металургії ім. І.П. Бардіна Георгій Філіппов вважає, що одним з недоліків використання литих залізничних коліс є їх велика маса, порівняно з цільнокатаними колесами, що тягне за собою додаткові витрати на перевезення.

Про це повідомив бізнес-портал "UaProm".

За словами Філіппова, основною перевагою литих коліс є більш низька, порівняно з цільнокатаними колесами, вартість. У той же час, експлуатаційні витрати при використанні таких коліс зростають через більшу масу литого колеса.

"У литих коліс диск товщий, та за рахунок такої конструкції колеса вирішується проблема недостатньої в'язкості, міцності та тріщиностійкості металу. Але якщо в кожному вагоні 8 коліс, кожне приблизно на 40 кг важче, значить, зростає підресорная маса вагона, і маса всього вантажного складу буде більше. Це призводить до збільшення витрат: наприклад, для більш важкого складу потрібно більше палива", - зазначив учений.

Таким чином, при збільшенні маси металевих виробів, доведеться знижувати масу перевезених вантажів. Тобто замість корисного вантажу буде збільшена маса самого вагона.

Ще одним фактором економічних втрат професор назвав те, що у випадку, якщо одна з країн СНД візьме до використання литі колеса, то склади з такими колесами зможуть працювати лише у межах цієї країни. "Повинно бути узгодження між усіма країнами, колективне рішення. ДСТУ у нас міждержавний. Ризик великий для людських життів", - прокоментував Філіппов.

Останнім часом виробники литих коліс з Китаю роблять спроби вийти на український ринок. Самі китайці намагаються практично не застосовувати литі колеса. На сьогоднішній день в КНР побудовані власні потужності з виробництва суцільнокатаних коліс і виникла проблема з реалізацією литих коліс.

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