Рятувальники зняли 32 туриста з поламаною канатної дороги у Львівській області

Рятувальники 17 січня ввечері зняли 32 туриста (в тому числі 5 дітей) з поламаною канатної дороги на гору Погар (Сколівський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області, передають Українські Новини.

"17 січня в 17:00 в Держнс надійшла інформація, що поблизу смт Славське Сколівського району, на горі Погар зупинився крісельний підйомник (канатна дорога)", - йдеться в повідомленні.

Попередня причина зупинки - несправність редуктора.

Травмованих немає.

У рятувальних роботах брали участь 17 осіб та 3 одиниці техніки.