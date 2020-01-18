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  • ТРЦ провів евакуацію відвідувачів з-за пожежі в супермаркеті на його території у Львові
18 січня 2020, субота, 12:01 5
Події 2020-01-18T12:02:52+02:00
Українські Новини
ТРЦ провів евакуацію відвідувачів з-за пожежі в супермаркеті на його території у Львові

ТРЦ провів евакуацію відвідувачів з-за пожежі в супермаркеті на його території у Львові

Василь Трухан
пожежа в ТРЦ

Один з найбільших торгово-розважальних центрів Львова, який знаходиться на вул. Під Дубом 7б в центрі міста провів евакуацію відвідувачів з-за пожежі в супермаркеті на його території у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

Загоряння виникло в одному з супермаркетів.

"Сталося займання продуктів горіння в системі витяжної вентиляції, вогнем пошкоджена труба системи витяжної вентиляції над піччю-гриль "Хоспер" на площі 0,4 кв. м", - йдеться в повідомленні.

Охороною ТРЦ до прибуття рятувального підрозділу Державної служби надзвичайних ситуацій була здійснена евакуація відвідувачів і працівників ТРЦ.

За даними очевидців було евакуйовано понад 1 тис. чоловік.

Постраждалих немає.

Пожежу ліквідовано.

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