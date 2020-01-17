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17 січня 2020, пʼятниця, 17:41 166
Транспорт 2020-01-17T18:30:02+02:00
Українські Новини
Україна втрачає мінімум $40 млн на рік на лінійних знижках компанії "Портінвест"

Україна втрачає мінімум $40 млн на рік на лінійних знижках компанії "Портінвест"

Петро Стуженко
Портінвест, Рінат Ахметов, АМПУ, Портовий збір

Стивідорна компанія "Портінвест", яка належить бізнесмену Рінату Ахметову, зареєструвала кілька фіктивних морських ліній, завдяки яким незаконно отримує лінійні знижки при сплаті портового збору.

Як повідомляє УНІАН в матеріалі під заголовком "Уявні лінії", щорічно "Портінвест" недоплачує державі як мінімум 40 млн доларів, а в корупційній схемі, ймовірно, задіяна верхівка Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Журналісти пояснюють, що у світовій морській практиці лінійне судноплавство має 3 основні ознаки: постійний маршрут, постійні тарифи і постійний розклад. Порти зацікавлені в тому, щоб до них частіше заходили лінійні кораблі, а тому операторам ліній надається так звана лінійна знижка – в Україні це 20% від ставки портового збору.

В "Переліку ліній закордонного плавання" на веб-сайті АМПУ є 4 лінії, для яких морським агентом є великий український стивідор ТОВ "Портінвест Лоджистік": Novamar Line, Ferro Line, Nova Met Line та Fayette Line Services. І лише один з них, Nova Met Line, має у графі "Обов'язкові порти суднозаходів лінії" більше одного порту. В інших випадках зазначено по одному обов'язковому порту (Маріуполь, Південний і Миколаїв) та по кілька десятків факультативних.

"Ми подивилися на локацію 3 суден з 15 заявлених у лінії Fayette Line Services 15 січня 2020 року. Сервіс Marine Traffic демонструє, що жодне з них не знаходиться ані в обов'язковому, ані у факультативному порту проходження лінії, не направляється до них і не було в недавній час", - написали автори статті.

На думку журналістів, ці та інші ознаки дозволяють зробити висновок про те, що морські лінії "Портінвесту" існують лише на папері.

"Як же "Портінвесту" вдалося зареєструвати кілька ліній з явними ознаками фіктивності? Відповідь проста: компанія практично не порушує інструкцію – але сама інструкція з великою ймовірністю писалася саме під інтереси "Портінвесту". Така "співпраця" цілком зрозуміла: журналісти неодноразово писали про зв'язок виконуючого обов'язки голови АМПУ Райвіса Вецкаганса з директором "Портінвесту" Олександром Смирновим", - зазначає УНІАН.

Як повідомлялося, профспілки портовиків Одеси та Чорноморська неодноразово проводили акції протесту з вимогою обрати нового голову АМПУ на прозорому конкурсі. А в кінці 2019 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки в київському та одеському офісах АМПУ. Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував проведення конкурсу на посаду голови АМПУ на початку 2020 року.

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