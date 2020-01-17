"Океан" заарештували за показаннями Ігоря Ігнатова, раніше обвинуваченого у співучасті у рейдерських операціях ОЗУ Капітошки, - ЗМІ

Миколаївський суднобудівний завод "Океан" був арештований на підставі свідчень колишнього помічника екс-народного депутата від БПП Оксани Білозір Ігоря Ігнатова, якого раніше затримували за підозрою в бандитизмі, рейдерстві в складі ОЗГ "Капітошки", а також в розкраданнях.

Про це повідомляє Hubs.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень тільки зараз з'явилося визначення Печерського районного суду міста Києва (суддя Білоцерківець О.А.) від 13.01.2020 р, з якого випливає, що майновий комплекс Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" заарештований в рамках кримінального провадження Державного бюро розслідувань (ДБР). Про арешт клопотав старший прокурор групи прокурорів ОГПУ Гончаренко С.О. Зокрема, звинувачення слідства і рішення судді будується на свідченнях якогось громадянина України, дані про який публічно не розкриваються. За наявною в редакції інформацією, згідно з матеріалами судової справи, в якості основного джерела інформації для ГБР виступає Ігор Ігнатов.

Раніше видання "Цензор" вказувало, що Ігор Ігнатов може бути причетний до злочинної діяльності так званої ОЗУ "Капітошка".

"У 2009 році, його" підозрюють у зв'язках із злочинним угрупуванням авторитета Олександра Капітонова (Капітошка) - "відомого виконавця рейдерських операцій та інших злочинів на території Росії і України", - пишуть у виданні.

Пізніше, за допомогою офшорної компанії "Зонел Оперейшінз Лімітед" він намагався отримати контроль над Миколаївським суднобудівним заводом "Океан". Компанію "Зонел Оперейшінз Лімітед" пов'язують з російським олігархом Ігорем Юсуфова (екс-член ради директорів "Газпрому").

Нагадаємо, 14.01.2020 р в Офісі Генпрокуратури відзвітували про арешт майна ПАТ НСЗ "Океан". Але до сьогоднішнього дня не було відомо, на підставі чого Печерський районний суд Києва прийняв таке рішення.

Інвестор заводу "Океан", миколаївський підприємець Василь Капацина заявив, що арешт майнового комплексу заводу - чергова атака на підприємство олігарха з РФ Ігоря Юсуфова. А Україна в контексті економічної конкуренції та гібридної війни РФ через агресію росіян може назавжди втратити стратегічне підприємство країни.

За словами бізнесмена, ситуація з заводом пов'язана з питанням нацбезпеки і оборони України, оскільки, наприклад, "будувати військові кораблі сьогодні може тільки" Океан ", тому на нього і йде така атака".

Також, за словами Капацини, генпрокурора Руслана Рябошапку "ввели в оману", а рейдери руками правоохоронців намагаються заблокувати роботу заводу, зірвавши плани України щодо відновлення Військово-морського флоту.

Крім цього, до арешту "Океану" за сумнівних обставин може бути причетний депутат від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник, листування якого з питання заводу "Океан" ще в жовтні 2019 року зафіксовано журналісти. Переписка містила згадки двох найменувань: "Океан" і "Цукор". За інформацією джерела НікВесті в НАБУ, з високою часткою ймовірності мова могла йти про Миколаївському суднобудівному заводі "Океан" і Ігоря Ігнатова, який раніше керував низкою цукрових заводів і звинувачувався в спробі незаконно отримати контроль над заводом "Океан" у Миколаєві, завдяки зв'язкам у ГПУ .

Пізніше зв'язок листування з суднобудівним заводом "Океан" підтвердилася, і глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняв журналістів, що керівництво політсили вимагатиме показати скандальну листування нардепа з "СН" В'ячеслава Медяника з якимсь абонентом "Саша Яровий", щоб перевірити, чи порушував той депутатську етику, і чи немає в його діях корупції.

За фактом листування Медяника САП відкрила кримінальну справу.

Як писали миколаївські журналісти 08.09.2017 тоді помічник нардепа Оксани Білозір Ігор Ігнатов затримувався у справі про заволодіння та легалізації близько 40 млн грн коштів держпідприємства "Укрхімтрансаміак".

"Зокрема, виконуючого обов'язки директора ДП "Укрхімтрансаміак" підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), двох керівників приватних підприємств, задіяних, за даними детективів, в схемі заволодіння коштами ДП і їх подальшої легалізації, підозрюють в злочині, передбаченому ч. 5 ст . 191, ч. 3 ст. 209 КК України", - заявляли в НАБУ.

Також, за повідомленнями ЗМІ, Ігнатов може бути пов'язаний з Євгеном Анісімовим ("Онісім"), що знаходиться в розшуку.