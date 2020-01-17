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17 січня 2020, пʼятниця, 16:03 12
Суспільство 2020-01-17T17:30:24+02:00
Українські Новини
У Києві пройшли акції протесту проти роботи Сенниченко і Беспалова у ФДМУ

У Києві пройшли акції протесту проти роботи Сенниченко і Беспалова у ФДМУ

Ольга Фандорина
ФДМ, Корупція, Акція протесту

Мітингувальники вимагали від глави ФДМ Дмитро Сенниченко припинити практику призначення на посади корупціонерів, яких вони вважають Олексія Беспалова, а також припинити корупційні схеми у відомстві.

Про це повідомляє сайт телеканалу Newsone.

Протестувальники тримали в руках плакати "Сенниченко і Беспалов. Ми не сліпі!", "Сенниченко – новий, схеми – старі", "Беспалов очолив корупційні схеми Сенниченко", "Беспалов + Сенниченко = корупція", "Не корупції у Фонді держмайна!" та інші.

"Ми чекали від нової влади прозорих конкурсів, призначень дійсно нових осіб на високі посади, знищення з корупцією. Але на прикладі ФДМ ми бачимо, що чекали марно. Ніби як "нове обличчя" Сенниченко взяв і призначив в наглядову раду кількох обленерго Беспалова, якого вже ловили на корупції!" – обурилася активістка Валентина.

Також протестувальники підняли питання прозорості конкурсів на посади, що проводяться під егідою Дмитра Сенниченко.

"Треба приділити пильну увагу проведенню конкурсів у Фонді держмайна. Все вказує на те, що вони проходять з усіма можливими порушеннями, щоб Сенниченко міг розставити своїх людей. І треба перевірити причини, по яким будуть відхиляти неугодних кандидатів", – упевнений активіст Віталій.

За даними УНН, Дмитро Сенниченко призначив у наглядові ради кількох обленерго Олексія Беспалова, якому НАБУ висуває підозри у кримінальному злочині. Відомо, що Беспалов – підозрюваний у справі про виведення державних коштів на рахунки приватної компанії "Енергомережа". Нове призначення дозволяє чиновнику на законодавчому рівні реалізовувати не тільки економічні схеми з підконтрольними ФДМ обленерго, але і схеми з приватизацією державних компаній.

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