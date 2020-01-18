підписатися на розсилку
24 24.35
26 27.05
˟
18 січня 2020, субота, 07:07 6 Документ
Верховна Рада і партії 2020-01-18T07:45:01+02:00
Українські Новини
Навіть помічники депутатів отримали в грудні зарплати більші, ніж по 100 тис. грн

Навіть помічники депутатів отримали в грудні зарплати більші, ніж по 100 тис. грн

Тетяна Зотова
Верховна Рада України, Помічник-консультант народного депутата, Помічники депутатів, Народний депутат, премія

Сума заробітних плат і преміальних виплат помічників-консультантів народних депутатів України Ольги Стефанишиної і Анастасії Красносільської - Ольги Жерегіної, а також парламентарія Олександра Матусевича - Євгенії Дзекунової за грудень минулого року перевищили суми в 100 тис гривень кожній. Про це йдеться у відповіді, отриманої редакцією Українських Новин на інформаційний запит до Апарату Верховної Ради України.

Так, Ользі Жерегіній в грудні 2019 року було нараховано 146335 гривень, з яких 98330 грн склала премія, виділена "з фонду економії оплати праці помічників-консультантів". Після утримання всіх належних податків і зборів Жерегіна отримала 117815,78 гривень.

Своєю чергою, помічнику-консультанту Євгенії Дзекуновій були нараховані зарплата і премія в сумі 136380 гривень, з яких 115380 грн. становила премія. І після всіх відрахувань Дзекунова отримала "на руки" суму в 109785,9 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив різке збільшення зарплат міністрів Кабміну і їхніх заступників тим, що за допомогою високої зарплати уряд пішов від тіньових схем. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Більше новин про: Верховна Рада України Помічник-консультант народного депутата Помічники депутатів Народний депутат премія

Рада дала можливість залучити ще 20 млрд грн на до...
Двоє чоловіків хотіли викрасти помічницю депутата ...
Вакарчук запізнився на свій концерт у Мінську, хоч...
Помічники нардепів в грудні отримали до 117 тисяч ...
Зеленський вирішив дати шанс ще попрацювати уряду Гончарука, якщо він вирішить проблему космічних зарплат в Кабміні і держкомпаніях
Пенсійний фонд України затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць
Новини
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, кулемети і міномети: поранено воїна ЗСУ 08:15
Навіть помічники депутатів отримали в грудні зарплати більші, ніж по 100 тис. грн 07:07 Документ
Рябошапка у грудні заробив у сім разів більше окладу 06:30 Документ
Гроші. Фото: hvylya.org
Пенсійний фонд України затвердив показник зарплати для розрахунку пенсій за місяць 05:00
Доведеться прощатися: Зеленський про міністрів, які не погодяться на запропоновану зарплату 23:52
більше новин
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Атака на уряд Гончарука завершилася епічним провалом олігархів, - блогер Лємєнов 14:09
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ 14:56
Гріхи не змиває: у Епіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще 11:44
Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані 20:54
Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії 15:40
більше новин
Крах літака МАУ: Офіс генпрокурора повторно просить Іран надати "чорні скриньки"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok